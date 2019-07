publié le 07/07/2019 à 15:28

Après 18 mois de préparation, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, présentera, le 18 juillet, son rapport censé servir de base au projet de loi. Mais l'exécutif hésite encore sur les arbitrages les plus sensibles et n'exclut pas des mesures d'économie dès 2020. L'exécutif a l'intention de créer un "âge d'équilibre" en plus de l'âge légal de départ en retraite, pour pousser les Français à "travailler plus longtemps", au risque de braquer les syndicats et d'écorner la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Gilles Le Gendre rappelle que "l'âge légal de départ à la retraite ne bougera pas et restera à 62 ans". Selon le patron des députés LaREM à l'Assemblée, c'est "une protection minimale". "Ce que nous constatons, c'est qu'à 62 ans le système ne s'équilibre pas financièrement. C'est la raison pour laquelle nous devons inciter les Français à travailler plus longtemps". Et d'ajouter : "Il n'y aura pas de décote" pour les travailleurs entre 62 et 64 ans.

Autre question : quand cette réforme sera-t-elle mise en place ? Avant ou après les élections municipales de 2020 ? "Le président de la République et le premier ministre décideront (...) Sur l'échéance il peut y avoir des hésitations. La réforme ne s'appliquera que dans 5 ans après son vote".