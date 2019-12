publié le 04/12/2019 à 18:16

Onze lignes de métro fermées à la RATP, plus de 90% des trains SNCF supprimés, des centaines de vols annulés, des lignes de bus à l'arrêt en région... Les transports seront très fortement perturbés jeudi par les appels à la grève contre la réforme des retraites.

Les syndicats jouent gros le 5 décembre contre la réforme des retraites, une occasion pour eux de reprendre la main après des années de marginalisation, dans un contexte social inflammable. Largement ignorés par l'exécutif, qui n'a jamais caché qu'il fallait remettre à leur juste place les corps intermédiaires, les syndicats sont à la peine depuis plusieurs années et n'influent guère.

Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge du dossier des retraites, rendra ses conclusions les 9 ou 10 décembre, avant qu'Édouard Philippe ne dévoile mi-décembre le projet du gouvernement, qui passera ensuite au Parlement début 2020. Le gouvernement "a perdu tout le monde", déplore le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, favorable à un système par points mais opposé à toute mesure d'allongement de la durée de cotisation.

Suivez en direct l'interview de Laurent Berger

18h26 - Le gouvernement "ne donne pas les réponses (sur le projet de réforme de retraites, ndlr) suffisamment tôt (...) La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ces dernières années ont miné la confiance", explique Laurent Berger qui propose au gouvernement la "co-construction" dans la mise en place de la réforme.



18h24 - "Le seule élément que l'on puisse encore avoir dans ce bazar, c'est la cohérence (...) Le temps est venu de la justice sociale. S'il y a une moindre mesure d'allongement de temps du travail qui est annoncé dans ce projet de loi, la CFDT s'y opposera", lance Laurent Berger



18h22 - Le patron de la CFDT estime qu'il faut "toucher aux régimes spéciaux". "Je suis très clairement pour un régime universel des retraites. On est plus solidaires quand on est attaché au même système de retraite, ajoute-t-il. Il faut prévenir la pénibilité et de réparer pour les travailleurs en leur permettant de partir plus tôt à la retraite".



18h21 - "Aujourd'hui, le système de retraites est défavorable pour les femmes, ceux qui travaillent un peu dans le public, un peu dans le privé, pour les jeunes, pour les gens qui ont des métiers pénibles", estime Laurent Berger



18h20 - "Je ne voudrais pas rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude. Mais je suis préoccupé par le climat ambiant qui fait qu'on est en train d'avoir des logiques d'affrontement sur un sujet extrêmement anxiogène pour les Français (...) La responsabilité est du côté du gouvernent", explique Laurent Berger.