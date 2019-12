Grève SNCF : les prévisions de trafic pour le 5 décembre

publié le 03/12/2019 à 16:12

Comme prévu, la direction SNCF a publié, ce mardi 3 décembre, la liste des trains qui circuleront pendant la grève du 5 décembre prochain. Les usagers devront se préparer la vieille, puisque les perturbations commenceront, en effet, dès le mercredi 4 décembre à 19 heures.

Seul 10% du trafic sera assuré jeudi 5 décembre, a annoncé lors d'une conférence de presse la porte-parole du groupe Agnès Ogier. Elle a ensuite détaillé la circulation des trains durant cette journée de forte mobilisation.

En ce qui concerne les TER, seuls 3% des trains circuleront sur l'ensemble des territoires. Des bus de substitution seront mis en place à certains endroits, pour assurer "23% des liaisons habituelles", a indiqué Agnès Ogier, qui précise que les régions les plus touchées par la grève au niveau des TER seront la Bretagne et l'Occitanie, où le trafic sera quasiment nul.

10% de TGV et de Transiliens en circulation

Même chose pour les trains Intercités, qui ne circuleront quasiment pas. En ce qui concerne les Transiliens en Île-de-France, 10% des trains sont prévus, et ces derniers circuleront en priorité pendant les heures de pointe.

Enfin concernant les TGV, seuls 10% d'entre eux seront en circulation jeudi. 1 train sur 6 est prévu sur l'axe Est, 1 train sur 10 sur l'axe Atlantique, 1 train sur 6 sur l'axe Nord, 1 train sur 10 sur l'axe Sud Est.

Le trafic sera également très perturbé sur le réseau Ouigo, où seul un aller-retour entre Paris et Marseille, Paris et Strasbourg ou encore Paris et Bordeaux sera assuré. 1 train sur 6 est prévu sur tout le réseau.

Le trafic international également impacté

Du côté du trafic international, la SNCF indique qu'un Eurostar sur 2 sera assuré, tout comme 2 Thalys sur 3. Seulement 1 aller-retour en Lyria sera en circulation. En revanche, aucun train entre la France et l'Italie et la France et l'Allemagne ne circulera. Concernant la liaison France-Espagne, 1 seul aller-retour est prévu.



Agnès Ogier a rappelé que tous les billets TGV, Ouigo et Intercités sont échangeables et remboursables sans frais entre le 5 et le 8 décembre.