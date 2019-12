publié le 05/12/2019 à 07:52

La grève de ce jeudi 5 décembre va-t-elle se prolonger ? C'est ce à quoi se prépare le gouvernement d'Édouard Philippe. Invité à l'antenne de RTL, Jean-Baptiste Djebbari explique que "les transports vont être très compliqués aujourd'hui, comme demain et probablement ce week-end".

Le secrétaire d'État aux Transports pense ainsi que la grève "peut durer encore quelques jours". "Nous avons posé un calendrier de négociations avec les syndicats. Jean-Paul Delevoye (le haut-commissaire en charge du dossier des retraites, ndlr) annoncera lundi ou mardi prochain ce qu’il a compris de la synthèse des échanges. Le Premier ministre s’exprimera dans les jours qui viennent de manière à poser très concrètement les grandes orientations de la réforme", ajoute-t-il.

La grève peut-elle donc durer jusqu'aux fêtes de fin d'année ? "Je ne suis pas dans ce calendrier là. Nous discutons avec les syndicats depuis plus d'un mois", répond le secrétaire d'État. Et de poursuivre : "D'une manière générale, le régime des retraites tel qu'il est aujourd'hui fonctionne assez mal. Si on est responsable politiquement, on doit reconstruire complètement le système de retraites pour le bien des Français".