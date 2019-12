Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le 5 décembre

publié le 03/12/2019 à 17:17

C'est un "jeudi noir" annoncé ce 5 décembre en France. Une grève qui devrait être très suivie dans plusieurs secteurs provoquera des situations compliquées, notamment pour les usagers des transports en commun. En Île-de-France, la situation sera très difficile, puisque la RATP a annoncé la fermeture de 11 lignes de métro.

La Régie demande aux voyageurs de s'organiser afin de ne pas vivre un cauchemar, notamment sur le plan professionnel. D'ores et déjà, on sait que les lignes 1 et 14 du métro devraient être épargnées, du fait de leur automatisation, mais elle seront prises d'assaut.

Les 11 lignes de métro fermées sont les suivantes : la 2, la 3, la 3bis, la 5, la 6, la 7bis, la 8, la 10, la 11, la 12 et la 13. Concernant la ligne 4, 1 train sur 3 est prévu. Il y aura 1 train sur 4 en circulation, tout comme sur la ligne 9, uniquement entre Nation et Mairie de Montreuil.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très fortement perturbé sur les réseaux #RATP à partir du 5 décembre.



RER A et B prévus seulement aux heures de pointe

Les lignes A et B du RER seront fortement perturbées et ne circuleront qu'entre 6h30 et 9h30 et entre 17h et 20h. 1 train sur 2 est prévu sur la ligne A, 1 train sur 3 sur la ligne B. À noter que l'interconnexion sera interrompue à Gare du Nord.

Concernant les tramways, le trafic sera uniquement assuré de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h avec 1 tram sur 3 pour les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5. Les lignes 6 (1 tram sur 2), 7 et 8 (1 tram sur 3) circuleront quant à elle toute la journée. Du côté des bus, 1 sur 3 circulera en moyenne jeudi.

Pour le reste du réseau, la RATP mise surtout sur les diverses informations qu'elle a communiquées, notamment concernant des moyens de transport alternatifs, pour tenter d'aider ses usagers. Ainsi, plusieurs accords ont été noués avec les VTC ou encore les entreprises de vélos et trottinettes partagés, afin de proposer des codes de réduction.