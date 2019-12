publié le 05/12/2019 à 13:26

Une grève inédite qui ne fait pas paniquer le chef de l'État. Emmanuel Macron est "calme et déterminé" face au mouvement de contestation de la réforme des retraites dont "l'architecture générale" sera annoncée en milieu de semaine prochaine par le Premier ministre, a indiqué l'Élysée jeudi 5 décembre.

.

"Le chef de l'État est calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation", "il est attentif au respect de l'ordre public et aux désagréments subis par les Français", selon la présidence.

"Le Haut Commissaire Jean-Paul Delevoye achèvera les consultations avec les partenaires sociaux en début de semaine et s'exprimera pour effectuer une synthèse de ces discussions, puis le Premier ministre s'exprimera vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme", a précisé l'Élysée.