publié le 01/12/2017 à 18:22

C'est aujourd'hui que tout commence. La cérémonie du tirage au sort pour la Coupe du monde de football en Russie (14 juin-15 juillet) a été ouverte ce vendredi 1er décembre à Moscou par le président russe Vladimir Poutine, qui a promis une "fête sportive grandiose".



63e nation mondiale au classement Fifa, la Russie n'est pas favorite du Mondial qu'elle accueillera cet été mais a beaucoup d'espoirs. "Notre pays attend avec impatience le championnat et a l'intention qu'il se déroule au plus haut niveau", a déclaré le président russe en ouvrant la cérémonie. L’événement était organisé dans une salle de concert du Kremlin aux côtés du patron de la Fifa Gianni Infantino. "Nous ferons tout pour qu'il se transforme en fête sportive grandiose", a-t-il ajouté.

11,5 milliards de dollars pour des stades flambants neufs

"J'invite tous les supporters en Russie. Rendez-vous en 2018 !", a conclu Vladimir Poutine. Pour la Russie, ce tirage au sort marque le début d'un sprint final de moins de 200 jours pour surmonter de nombreux obstacles dans l'organisation de cet événement d'ampleur mondiale : logistique herculéenne dans le plus grand pays du monde, lutte contre le hooliganisme et le racisme, menace terroriste renforcée par l'intervention militaire russe en Syrie...



Quatre ans après avoir organisé les JO les plus chers de l'histoire à Sotchi, le pays a mis le paquet avec 11,5 milliards de dollars (environ 9,6 milliards d'euros) consacrés à des stades flambants neufs et des infrastructures hôtelières, au risque de construire nombre "d'éléphants blancs". On parle ici des structures inutilisées après la compétition sportive comme cela a été notamment le cas à Rio après les Jeux olympiques.