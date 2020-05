publié le 07/05/2020 à 14:30

La dernière ligne droite avant le déconfinement. Édouard Philippe dévoile, ce jeudi 7 mai, les détails et les ajustements opérés concernant la première phase de sortie du confinement. Après avoir expliqué devant le Parlement, la vision du gouvernement sur le sujet, le Premier ministre entre dans le dur avec un point de "préparation", tenu depuis Matignon.

La réouverture progressive des écoles reste encore floue pour les maires et les parents d'élèves, de même pour l'utilisation des transports en commun avec ou sans attestation et enfin quid des déplacements au-delà des 100 kilomètres ?

Le chef du gouvernement devra aussi communiquer la liste des départements classés en rouge ou en vert, couleur dont dépendra les règles de confinements. Les départements rouges correspondent à ceux où le virus circule de façon virulente et où les hôpitaux sont encore sous une forte pression.

15h19 - Dès lundi 11 mai, la RATP met en place des mesures exceptionnelles pour faire respecter les consignes sanitaires de distanciation sociale dans le métro. À quoi faut-il s'attendre ?

15h08 - A partir du 11 mai, les déplacements seront autorisés mais dans un rayon de 100 kilomètres. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et où se déplacer ?

Une circulaire de Matignon, "relative à la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai", datée du 6 mai et à destination des préfets, révélée par Le Parisien, éclaircit ce point : les 100 km seront calculés à vol d'oiseau.



14h56 - Comment éviter la saturation des transports en commun ?



Invité de RTL Midi, le président du Medef Île-de-France Daniel Weizmann revient sur les mesures appliquées dans les transports en commun à partir du 11 mai. "Nous allons accompagner les mesures prises par la région et par l'État notamment sur le lissage des horaires puisqu'il est évident que si on veut éviter l'engorgement dans les transports ça passera par là", explique-t-il. Une interview à écouter en intégralité juste en-dessous.



14h44 - Que devrait annoncer Édouard Philippe ?



Le premier ministre fera un point sur le début du déconfinement et notamment sur la carte définitive des départements français (classés en vert ou en rouge selon la gravité de la situation sanitaire). Retrouvez notre éclairage en cliquant ici.



