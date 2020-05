publié le 07/05/2020 à 17:18

Le 11 mai : la date du déconfinement, annoncée par Emmanuel Macron il y a un mois, se rapproche. Depuis la prise de parole du chef de l'État, le plan du gouvernement s'est précisé et a été présenté au Parlement par Édouard Philippe. Pour le détailler plus clairement, le Premier ministre a pris la parole ce jeudi 7 mai.

"Nous allons débuter un processus qui va permettre au pays de sortir doucement mais sûrement du confinement que nous connaissons depuis le 17 mars", a confirmé le chef du gouvernement. Il a cependant averti que la France était "coupée en deux" selon les situations sanitaires entre départements "verts" et "rouges", qui auront des mesures différenciées, et appelé au maintien strict des gestes de protection. L'Île-de-France et Mayotte ont particulièrement été ciblés pour leur situation tendue.

Les lieux qui seront ouverts :

D'abord, toute une liste de lieux déjà ouverts pendant le confinement le resteront. C'est le cas des commerces présentant un caractère indispensable, c'est-à-dire les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, les services publics et les services assurant les services de transport.

En ce qui concerne les établissements de culte, les cérémonies y seront interdites, à l'exception des cérémonies funéraires et dans la limite de 20 personnes. Seuls les membres proches de la famille ainsi que les desservants de rites funéraires pourront donc faire l'objet d'une dérogation aux mesures de confinement fondée sur des "motifs familiaux impérieux". Les cimetières seront par ailleurs ouverts.

Autres lieux qui seront autorisés à ouvrir leurs portes : les garages automobiles, centres de contrôle technique, commerces d'ordinateurs, cavistes, quincailleries, bureaux de tabac, commerces de cigarette électronique, commerces d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, blanchisseries-teintureries.

Les centres commerciaux d'une superficie de plus de 40.000m2 pourront eux aussi ouvrir, sous respect des consignes sanitaires, sauf en Île-de-France. Pour avoir le droit d'ouvrir, le reste des commerces, y compris les coiffeurs et instituts de beauté, devront s'adapter aux consignes sanitaires d'hygiène et de sécurité. À noter : ils pourront dans tous les cas assurer leurs activités de livraison et de retraits de commandes.

Les lieux qui restent fermés :

Leur réouverture est attendue de pied ferme mais elle attendra : les restaurants et débits de boissons resteront fermés le 11 mai, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

D'ordre général, tous les lieux de loisirs et de culture tels que les chapiteaux, tentes, structures, établissements de plein air, d'éveil, d'enseignement, de formation, les salles de danse ou de sport, les discothèques, salles de jeux, les cinémas, les théâtres resteront clos. Ce sera aussi le cas pour les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles d'audience des juridictions. Exceptions à la règle : les "petits" musées, les médiathèques et les bibliothèques.

Si les écoliers retourneront en classe dès la semaine du 11 mai, ce n'est pas le cas des collégiens ni des lycéens. Les premiers ne seront autorisés à retourner dans leur établissement que si leur département est classé en zone verte, et les derniers devront patienter jusqu'en juin. Comme les lycées, les universités resteront fermées.

Malgré le beau temps, il ne sera pas non plus possible de profiter des centres de vacances et centres de loisirs, ni des plages : ces dernières resteront fermées au public. Pour ce qui est des parcs et des jardins, ils resteront fermés dans les départements classés rouge, c'est-à-dire où le virus circule activement. Dans les territoires verts, ils pourront être ré-ouverts.