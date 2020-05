Coronavirus : Castex a proposé qu'"un plan de reconfinement" soit préparé

publié le 06/05/2020 à 10:58

La crainte d'une seconde vague. Le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement Jean Castex est auditionné ce mercredi 6 mai, devant le Sénat. Une prise de parole très attendue à quatre jours de la première phase du déconfinement. Dans la même ligne que le discours d'Édouard Philippe, le "monsieur déconfinement" réaffirme l'importance de la mobilisation des citoyens afin de mener à bien la sortie du confinement.

"Ce qui est important dans cette crise c'est que la mobilisation nationale sera un facteur déterminant pour passer tous au vert", a-t-il déclaré après avoir mis en garde : "Il me semble observer un petit relâchement et ce n’est pas bon". "Si ça se prolonge en phase de sortie du confinement, si on ne respecte pas les gestes-barrière, on risquera la rechute (...) L'intérêt est que la machine redémarre, doit-elle redémarrer le 11 mai pile ? Non", a-t-il ajouté.

L'ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy a ainsi indiqué avoir préparé un "plan de reconfinement", pour faire face à l'éventualité d'un rebond de l'épidémie de coronavirus.