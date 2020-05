publié le 07/05/2020 à 16:49

Olivier Véran a annoncé ce jeudi 7 mai que "475 millions de crédits supplémentaires" seraient débloqués pour les Ehpad. "Tous les personnels, et quel que soit leur statut, percevront une prime pour valoriser leur engagement", a également assuré le ministre de la Santé. Il a précisé qu'elle serait de "1.500 euros dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1.000 euros ailleurs". Une prime qui devrait être versée dans les prochaines semaines selon le ministre.

Pour rappel, l’épidémie de coronavirus a fait 278 morts de plus en 24 heures en France. Le bilan total atteint au moins 25.809 décès depuis le 1er mars, selon les derniers chiffres communiqués par la Direction générale de la santé le 6 mai. Le nombre de décès dans les Ehpad et autres établissements médicaux sociaux s'élève à 9.572.

Une situation extrêmement tendue dans ces établissements depuis le début de la crise du coronavirus. Après l'hécatombe qui a frappé plusieurs Ehpad, de plus en plus de familles saisissent la justice pour dénoncer les conditions de prise en charge de leurs proches. Au moins dix familles ont décidé de recourir à la justice pour alerter sur la situation de certains établissements pour personnes âgées dépendantes, où sont décédées près de 40% des victimes recensées de l'épidémie, selon les informations de l'AFP.

Le 15 avril dernier, Édouard Philippe avait annoncé qu'une prime de 500 à 1.500 euros nets serait versée aux soignants engagés dans la lutte contre le Covid-19. Lors de la présentation des derniers ajustements en vue du déconfinement le 11 mai, le Premier ministre a rappelé sa volonté de mettre en place cette aide.

L'association de directeurs de maisons de retraite AD-PA a quant à elle appelé ses adhérents à verser dès ce mois-ci une prime à leurs salariés, promise par l'État aux personnels en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Elle demande aussi au gouvernement de porter cette prime à 1.500 euros, comme pour les personnels hospitaliers. Ils ont donc été entendus puisque le ministre de la Santé a assuré le versement d'une prime de 1.500 euros pour les 33 départements où l'épidémie a été la plus forte et de 1.000 euros ailleurs.