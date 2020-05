et AFP

publié le 07/05/2020 à 17:45

L'annonce a été faite par la ministre des Transports Élisabeth Borne ce jeudi. Dès le 11 mai prochain une attestation sera obligatoire pour se déplacer aux heures de pointe dans les transports en commun de la région Île-de-France.

"L'accès aux transports aux communs en Île-de-France, aux heures de pointes, sera réservé aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer (motif de santé, convocation de justice ou accompagnement des enfants", a déclaré la ministre avant d'ajouter qu'une "tolérance sera prévue pour les premiers jours".

Élisabeth Borne a indiqué avoir reçu plusieurs demandes en ce sens ces derniers jours, dont une de la présidente de la région Valérie Pécresse.

La ministre des Transports a précisé que la RATP "passera son offre de 30% aujourd'hui, à plus de 75% dès le 11 mai prochain". "Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, aujourd'hui de 6%, reste limité à 15% (...) le télétravail pour tous ceux qui le peuvent restera la règle", a-t-elle abondé. "Il est demandé aux employeurs d'étaler les horaires d'arrivée et de départ des salariés pour limiter l'affluence aux heures de pointes", a déclaré Élisabeth Borne.