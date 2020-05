publié le 06/05/2020 à 06:35

C'est un nouvel éclairage dans la difficile recherche des origines du coronavirus. La Chine a recensé le premier cas le 17 novembre, pourtant, un mois plus tôt se tenaient les Jeux mondiaux militaires à Wuhan qui rassemblaient plus de 10.000 athlètes. Parmi eux, Élodie Clouvel, championne du monde de pentatlon, était sur place avec son compagnon Valentin Beleau, lui aussi champion. Elle en aujourd'hui persuadée, ils ont contracté le virus.

"Après ces Jeux mondiaux militaires on est tous tombés malades avec les mêmes symptômes. J'avais une grosse conjonctivite qui s'est transformée ensuite. J'ai eu des symptômes que je n'avais pas eu avant. Nous ne nous sommes pas plus inquiétés que cela parce qu'on en parlait pas encore (...) On a eu contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit qu'il pensait que nous l'avions eu car beaucoup gens de cette délégation sont tombés malades", déclare Élodie Clouvel au micro de RTL.

