Déconfinement : ce qu'il faut retenir des annonces d'Édouard Philippe au Sénat

publié le 04/05/2020 à 16:34

Édouard Philippe était devant le Sénat ce lundi 4 mai après-midi pour exposer le plan du gouvernement sur le déconfinement. Il a répondu à certaines polémiques et interrogations, notamment sur la question des stocks de masques que la grande distribution aurait cachés.

"Il n'y a jamais eu de stocks cachés. (…) L'État, les collectivités, les entreprises, la grande distribution travaillent main dans la main pour que les masques soient accessibles à tous, sur tout le territoire à partir du 11 mai."

Le Premier ministre a aussi annoncé au Sénat que l'État allait verser une aide de 200 euros à 800.000 jeunes de moins de 25 ans "précaires ou modestes". "Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux", a ajouté le Premier ministre.

Le déconfinement reporté pour Mayotte

Édouard Philippe est revenu sur la date du 11 mai, jour à partir duquel la France doit se déconfiner progressivement. Ce ne sera pas le cas pour Mayotte, seul département ultramarin classé en rouge sur la carte de déconfinement.

Le Premier ministre a expliqué que le virus circulait "activement" et que le territoire ne pourra pas être déconfiné le 11 mai. Un point sera fait le 14 mai pour voir s'il est possible d'assouplir les mesures de confinement et permettre aux enfants de primaire de retourner à l'école à partir du 18 mai.

Le port du masque obligatoire pour les collégiens ?

En métropole, le retour à l'école fait beaucoup parler. En primaire mais aussi au collège, où les protocoles sanitaires sont différents. Ce qui inquiète les parents des plus jeunes.

Édouard Philippe a rappelé le plan de "réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat", et à partir du 18 mai pour des collèges dans les départements en vert, peu touchés par le virus.

Le Premier ministre a précisé que le port du masque ne serait obligatoire au collège que si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées. Il avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le masque serait obligatoire dans tous les cas.

Le chômage partiel maintenu jusqu'au 1er juin

Édouard Philippe a aussi répondu aux entreprises, très durement touchées par cette crise sanitaire et économique, et qui craignent pour certaines de devoir fermer leurs portes. Il a insisté sur le fait que "la vie économique doit reprendre impérativement et rapidement, avec des aménagements, avec de la bonne volonté".



Il a aussi réaffirmé la volonté de l'État de "continuer à accompagner les entreprises en difficulté", avec notamment un dispositif d'activité partielle qui "restera en vigueur jusqu'au 1er juin", puis sera adapté "progressivement" et une prolongation du fonds de solidarité "jusqu'à la fin du mois de mai".