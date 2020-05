Déconfinement : comment éviter la saturation des transports en commun ?

publié le 07/05/2020 à 14:14

C'est une des grandes questions que va poser le déconfinement à partir du 11 mai : la situation dans les transports en commun. Véritable source de promiscuité et de contacts, les transports vont faire l'objet de mesures particulières. Il faudra normalement se doter d'une attestation de son employeur pour utiliser ces transports en commun et les horaires seront adaptés pour éviter la saturation. Des créneaux d'heures d'arrivée au bureau et de départ seront mis en place.

Le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) d'Île-de-France Daniel Weizmann était l'invité de RTL ce jeudi 7 mai. "Nous allons accompagner les mesures prises par la région et par l'État notamment sur le lissage des horaires puisqu'il est évident que si on veut éviter l'engorgement dans les transports ça passera par là", explique-t-il. "La deuxième chose, c'est que le télétravail qui est en place depuis maintenant près de deux mois dans beaucoup d'entreprises d'Île-de-France va être prolongé", ajoute-t-il.

Concernant l'attestation de déplacement que devront fournir les employeurs, "si on veut éviter l'engorgement, il va falloir que tout le monde contribue à ce lissage", dit-il en précisant que "les entreprises vont devoir s'engager aussi à ce que leurs salariés arrivent de façon étalée pour éviter les engorgements".