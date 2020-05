publié le 05/05/2020 à 08:05

Le déconfinement approche et La Poste se prépare à une reprise "progressive" de son activité. Philippe Wahl, président-directeur général de la société, a présenté sur RTL ce mardi 5 mai les mesures qui allaient être proposées, promettant d'aider et "d'accompagner ceux qui doivent continuer à rester chez eux".

"Je prends un nouvel engagement, nos 7.700 bureaux de postes seront tous ouverts avant la fin du mois de mai", commence Philippe Wahl. "Le déconfinement va être progressif pour les personnes les plus vulnérables.



Elles pourront confier leurs lettres aux facteurs, elles se signaleront et le facteur prendra la lettre affranchie et c'est lui qui la postera", poursuit-il. Concernant l'affranchissement, la société rappelle qu'il existe deux possibilités pour éviter de se déplacer : "Imprimer une étiquette depuis laposte.fr, ou payer directement au facteur par chèque ou en espèces avec l’appoint."



Il sera possible d'envoyer une lettre recommandée depuis chez soi

"Les expéditions de colis depuis la boîte des lettres des gens ont été multipliés par 3 depuis le début de la crise. Notre innovation : nous allons faire la même chose à partir du 11 mai pour les lettres recommandées. Les Français pourront envoyer leur lettre recommandée a partir de leur boîte aux lettres grâce a laposte.fr (...) Pour les zones les plus rurales, ils pourront mettre une pince à linge sur leur boîte aux lettres" pour se signaler aux facteurs, annonce Philippe Wahl. Une étiquette d’affranchissement dédié aux envois en recommandé sera disponible sur laposte.fr dès le 4 mai. Les lettres recommandées seront alors directement récoltées par les facteurs au cours de leur tournée, selon les jours de passage habituels.

Une distribution 6 jours sur 7

Aussi, afin d'assurer ces services de proximité, La Poste projette de "rétablir une distribution des courriers et des colis 6 jours sur 7 de manière progressive à partir du 11 mai". De même, alors que 87% des boites aux lettres de rues sont actuellement collectées, elles le seront à "100% à la fin du mois de mai".

Selon les chiffres communiqués par La Poste, au début du mois de mai, "plus de 11.798 points de contacts étaient ouverts, avec plus de 5.475 bureaux de poste en service." Enfin, La Poste rappelle que "les horaires d’ouverture et les services assurés seront adaptés en fonction de la situation sanitaire locale et de la fréquentation des bureaux de poste".