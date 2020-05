publié le 07/05/2020 à 06:19

Nos médecins généralistes s'adaptent au coronavirus. Résultat : la première consultation passe à 55 euros pour les patients testés positifs au Covid-19. Pour ces personnes, elles seront remboursées comme d'habitude. Mais pourquoi le tarif est-il plus élevé qu'une consultation classique ?

Cette hausse du prix de la consultation s'explique par la complexité de celle-ci. Elle demande plus de temps qu'une consultation ordinaire, qui dure un gros quart d'heure en moyenne. Le diagnostic posé, une fois le patient en possession de son test positif, le médecin doit l'informer de son suivi médical, faire oeuvre de pédagogie souvent avec, par exemple, des indications sur le port du masque. Le praticien doit également répondre aux angoisses de son patient, parfois très fortes, se renseigner sur les conditions de son isolement à domicile.

Ce n'est pas tout. "Le médecin généraliste va interroger le patient et, avec lui, va évaluer quelles sont les personnes vers lesquelles il est important de les protéger et de leur proposer un examen. C'est une des consultations les plus chères mais à notre avis c'est l'un des actes les plus importants", explique le docteur Jacques Battistoni, président de MG France.

55 euros donc pour cette consultation d'annonce qui comprend aussi la saisie informatique des coordonnées des membres du foyer familial, transmises ensuite à l'Assurance maladie.

Les médecins récompensés pour leurs informations

À noter que les médecins recevront également, directement de la Sécurité sociale, 2 euros pour chaque contact supplémentaire identifié au-delà du cercle familial et 4 euros s'ils joignent leurs coordonnées.