publié le 14/04/2019 à 15:14

La communauté Marvel est en ébullition. Dans quelques jours, elle pourra enfin découvrir Avengers : Endgame, la suite du traumatisant Avengers : Infinity War et l'épique conclusion de la Saga de l'Infini démarrée avec Iron Man (2008).

Face à l'absence de détails concrets sur l'intrigue secrètement gardée par les frères Russo, les fans ont les cerveaux qui bouillonnent. Et après s'être demandé comment nos personnages Marvel pourraient ressusciter dans Avengers 4, certains ont ensuite réfléchi au futur rôle de Thanos. Après avoir détruit la moitié de la planète, que pourrait encore nous réserver le Titan Fou ? Profiter de sa retraite dans le monde onirique de la Pierre de l’Âme ? Ou chercher un autre moyen pour assouvir sa soif de pouvoirs ?

Le doute est permis et vu le twist final choquant d'Avengers : Infinity War, les frères Russo peuvent très bien nous surprendre de nouveau en faisant de Thanos un allié des Avengers ou un personnage complètement secondaire de l'intrigue. Passage en revue des théories possibles.

> Avengers : Endgame - Nouvelles images (VOST)

Les Avengers vont-ils combattre Thanos dans le passé ?

Plus les mois passent et plus la théorie du voyage dans le temps semble être le point d'orgue d'Avengers 4. Grâce à la Pierre du Temps ou le Royaume Quantique (exploré dans Ant-Man et la Guêpe), les survivants d'Avengers : Infinity War retourneraient dans le passé, pour récupérer les Pierres de l'Infini avant Thanos.

Photos de tournage à l'appui, on a pu voir Chris Evans (Captain America) de nouveau imberbe, comme dans les premiers films, Tom Hiddleston avec le costume de Loki d'Avengers ou encore Scarlett Johansson (Black Widow) avec une chevelure rousse (qu'elle abandonne après Captain America : Civil War).

Tom Hiddleston was spotted as Loki on the #Avengers4 set and it looks like it's a flashback scene! https://t.co/0HRsty6Cbw — JustJared.com (@JustJared) 2 novembre 2017

Armés des Six Pierres de l'Infini, Captain America, Ant-Man (sorti du Royaume Quantique), Iron Man et leurs compagnons pourraient ainsi affronter et vaincre Thanos, démunis sans les pouvoirs des Pierres. Cela éviterait ainsi le cataclysme final d'Avengers : Infinity War, et la mort de Spider-Man, Black Panther ou encore Scarlet Witch.

Ou s'unir avec le Titan Fou ?

Dans les comics, Thanos s'est associé aux Avengers Crédit : Marvel Comics

Cette idée est plausible, si la théorie du voyage dans le temps est bien présente dans Avengers 4. Nul n'ignore que modifier le passé peut avoir de lourdes conséquences sur le futur. Les Avengers, pourraient ainsi créer une menace bien plus grande que Thanos, qui apparaîtrait comme le seul allié possible pour résoudre la crise. L'idée n'est pas si saugrenue puisque dans les comics, Thanos et les Avengers s'unissent. Par exemple dans The Infinity Gauntlet, sous la pression d'Adam Warlock [vu dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2], le Titan accepte de s'allier aux héros et héroïnes afin de détruire Nebula, qui a récupéré le Gant de l'Infini, armé des 6 Pierres surpuissantes.

Mais, alors, qui serait le grand méchant d'"Avengers 4" ?

La Pierre de l'Esprit se trouvait sur le front de Vision Crédit : Marvel

C'est une théorie qui commence à agiter la communauté depuis le début du mois d'octobre 2018. Elle a été lancée par l'internaute de Reddit nommé : zaneman777. Et selon lui, l'ennemi de nos héros dans Avengers 4 sera en réalité la Pierre de l'Esprit [qui ornait auparavant le front de Vision]. Pour en arriver à cette réflexion, il explique que tous les conflits qu'ont dû affronter les héros et héroïnes des 21 films Marvel, sont liés de près ou d'un peu plus loin à cette Pierre de l'Infini.

L'exemple le plus frappant dans cette théorie serait la scène d'Avengers, lorsque les héros commencent à se disputer à bord du vaisseau du SHIELD. Plus le ton se durcit entre les Avengers, plus la Pierre (dans le sceptre de Loki) brille. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas pour rien que la caméra zoome dessus et qu'on entend la Pierre scintiller de plus en plus fort...

> The AVENGERS - We're A TimeBomb [Stark vs Rogers] HD

En somme, pour l'utilisateur de Reddit, la Pierre ne souhaite que la Mort et la Destruction. Vision, créé à partir de la Pierre, parvient à y résister. Il est du côté de la Vie. À un seul moment, il semble animé par ce désir mortel insufflé par la Pierre : lorsqu'il touche, accidentellement, War Machine dans Captain America : Civil War. Rhodes fait alors une chute qui lui brise les jambes. Mais, il faudra s'armer de patience avant de découvrir le fin mot de l'histoire.