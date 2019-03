DIAPORAMA - "Avengers 4" : 32 nouveaux posters dévoilés et le sort d'une héroïne confirmé

publié le 27/03/2019 à 12:53

Faut-il encore présenter Avengers : Endgame comme LE Marvel plus attendu de cette décennie ? Dans les salles françaises le 24 avril 2019, il conclura The Infinity Saga, démarrée en 2008 avec Iron Man. À un mois de sa sortie, Marvel a dévoilé 32 nouvelles affiches des héros et héroïnes. En couleurs pour les survivants, noir et blanc pour les victimes de la Décimation de Thanos.



De belles images avec une seule légende : "Venger ceux qui sont tombés". L'heure est grave, mais aussi pleine d'espoir. Les 15 survivants dont la surpuissante Captain Marvel sont prêts à tout pour affronter de nouveau Thanos et le vaincre. Selon une théorie très populaire auprès des fans, les Avengers aidés de Captain Marvel et Ant-Man vont réussir à voyager dans le temps, pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant le Titan Fou et ainsi l'empêcher de commettre son génocide d'Avengers : Infinity War.

Par ailleurs, un poster confirme le triste sort d'une héroïne. Shuri, la scientifique et petite sœur de Black Panther a bel et bien succombé au snap d'Avengers : Infinity War. Son poster est en noir et blanc... Les frères Russo avaient déjà donné un indice dans la première bande-annonce d'Avengers 4, où on aperçoit le mot "disparue" sur la photo de Shuri dans le laboratoire de Bruce Banner.