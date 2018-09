publié le 06/09/2018 à 12:01

Les langues se délient autour d'Avengers 4. Depuis quelques mois, le casting de la suite d'Avengers : Infinity War distille des petites infos sur l'intrigue, encore secrète. Récemment, c'est Pom Klementieff, l'interprète de la super-héroïne Mantis révélée dans Les Gardiens de la Galaxie 2, qui vient d'ajouter sa pierre à l'édifice des révélations. Attention, la suite contient des spoilers.



Alors interrogée sur ce qu'elle pense du mouvement Time's Up, créé en janvier 2018 par 300 actrices dont Natalie Portman, après l'affaire Weinstein, Pom Klementieff ouvre la discussion sur Avengers 4 : "C'est très beau et aussi effrayant. Je me souviens de Brie Larson (Captain Marvel) et Danai Gurira (Okoye) qui sont venues me voir sur le tournage de The Avengers. Elles m'ont alors parlé de la lettre [écrite par les 300 signataires du mouvement] à signer et j'ai trouvé que c'était incroyable de voir toutes ces femmes et ces hommes se battre ensemble pour un monde meilleur. Les choses doivent changer, il est donc important que les femmes soient unies et libèrent la parole".

On aura donc une scène girl power dans Avengers 4 avec, on l'espère, plus de trois super-héroïnes réunies dans la même scène. Depuis 10 ans de MCU (Univers Cinématographique Marvel), les femmes commencent enfin à avoir une place de choix grâce aux Dora Milaje de Black Panther en février 2018 et la Guêpe, dans la suite d'Ant-Man en juillet 2018.