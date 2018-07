publié le 26/06/2018 à 15:30

Avengers : Infinity War n'a pas fini de serrer le cœur des fans. Bientôt trois mois après sa sortie, Tom Hiddleston, l'emblématique interprète de Loki le frère de Thor, s'est confié sur son rôle lors de son passage au Comic Con de Seattle. Attention, si vous n'avez pas vu le dernier film phénomène de Marvel, la suite contient des spoilers.



Les fans s'en doutaient, mais la scène n'a pas été pour le moins difficile : Loki meurt dès les premières minutes d'Avengers : Infinity War sur le vaisseau d'Asgard. Tué par Thanos devant Thor impuissant, après avoir tenté une dernière ruse pour empêcher le Titan d'avoir le Tesseract.

"Quand je suis arrivé pour tourner la scène, je me suis dit que c'était très puissant qu'il se nomme Odinson [le fils d'Odin], cela clôt le chapitre de l'aventure de Loki et de tout ce qu'il peut accomplir. C'était un enjeu émotionnel [la mort de Loki] et la scène est dramatique. Vous savez que Thanos est la personne la plus dangereuse qu'on est pu voir", a expliqué Tom Hiddleston, comme le rapporte le média américain CinemaBlend.



Mais, Loki pourrait-il être de retour dans "Avengers 4" ?

C'est l'une des théories les plus en vogue autour d'Avengers 4 : les personnages survivant(e)s vont voyager dans le temps pour récupérer toutes les Pierres de l'Infini avant Thanos. C'est ainsi que Loki pourrait faire son retour au cinéma. Reste encore à savoir si son décès sera toujours d'actualité après ce voyage dans le passé ou si la Pierre de l’Âme pourra le ressusciter.



Nombreux et nombreuses sont les fans à aussi penser que Loki n'est pas mort et qu'il a réussi à renaître, comme il l'a montré dans Thor 2 : le Monde des Ténèbres. Dans tous les cas, Tom Hiddleston n'a pas communiqué sur un potentiel retour de son personnage dans Avengers 4, de quoi laisser libre aux théories des fans.