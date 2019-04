publié le 04/04/2019 à 12:41

Quelques jours après la diffusion d'une nouvelle bande-annonce d'Avengers 4, Disney et Marvel Studios ont projeté un nouvel extrait du film devant une partie de la presse américaine. Si la vidéo n'a pas été diffusée pour le public, le journaliste de The Hollywood Reporte en fait une description minutieuse. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans ce nouvel extrait de quelques minutes d'Avengers 4, Captain Marvel est prête à tuer Thanos et s'apprête à quitter le QG des Avengers. Black Widow freine les ardeurs de la super-héroïne en lui expliquant que les Avengers "travaillent en équipe". Arrive ensuite Nebula qui déclare qu'elle sait où se trouve Thanos : une planète appelée "Le Jardin".



Rocket parvient à localiser le Jardin, grâce à l'énergie dégagée par les Pierres de l'Infini qui ont bouleversé la galaxie. C'est la preuve que Thanos a de nouveau utilisé le Gantelet qui n'est finalement pas si endommagé que ça depuis la Décimation d'Avengers : Infinity War.

Le plan d'attaque des Avengers

Captain Marvel explique alors le plan d'attaque : récupérer les Pierres de l'Infini et les utiliser pour ramener à la vie tous les disparus. C'est là que Bruce Banner prononce : "Si on y va, on sera en infériorité", comme dans la récente bande-annonce. Ce à quoi lui répond Black Widow, comme dans le trailer : "On doit essayer, pour tous ceux qui ne sont plus là".

Dans l'une des dernières séquences, Captain America s'exclame : "Allons chercher ce fils de p**e !". Une réplique qui devrait surprendre et faire rire les fans. Dans les précédents films, Steve Rogers reprend ses coéquipiers par un "Language !", dès qu'une insulte est prononcée.

> Avengers - Bad Language Scenes