publié le 19/09/2018 à 13:35

Les plus grands héros et héroïnes Marvel arriveront bientôt sur votre télé. C'est en tout cas ce que révèle le média américain Variety, très renseigné sur le "Netflix de Disney", annoncé pour 2019. La maison aux grandes oreilles prépare ainsi des séries sur les personnages du MCU (Univers Cinématographique Marvel), qui n'ont pas eu droit à leurs films solos comme Thor, Iron Man ou bientôt Black Widow.



Plus encore, et c'est une grande première : les héros et héroïnes seront incarnés par les mêmes acteurs et actrices qu'au cinéma. Vous pourrez alors découvrir Tom Hiddleston (Loki) et Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) dans des aventures inédites. Selon les sources de Variety, chaque série, qui sera un spin-off, comptera entre 6 et 8 épisodes, avec "des budgets aussi élevés que les films".



Ces projets Avengers seraient donc les plus ambitieux de la prochaine plate-forme de streaming Disney, surnommé Disney Play. Attendue pour 2019, elle devrait sévèrement concurrencer Netflix.