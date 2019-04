publié le 02/04/2019 à 14:57

"OH MY GOD !" Avengers 4 vient de dévoiler son meilleur teaser de toute sa promotion. En une minute, les fans feront le plein de nouvelles images. Attention tout de même puisque les frères Russo ont tourné des scènes uniquement pour les bandes-annonces. Dans tous les cas, votre rythme cardiaque risque fort de s’accélérer.



Enfin ! Après leur bataille et leur séparation dans Captain America : Civil War, Iron Man et Captain America se retrouvent enfin. Un moment très attendu des fans Marvel, et qui prouve une nouvelle fois que Tony Stark va réussir à retourner sur Terre après avoir dérivé dans l'espace avec Nebula. Tony va aussi retrouver Pepper Potts, comme le dévoile une autre séquence de cette vidéo intense.

Thanos, qu'on a entre-aperçu dans les précédentes bandes-annonces, se dévoile enfin plus précisément. Il porte une nouvelle armure et semble arrivé sur une planète ravagée (est-ce la Terre) grâce aux pouvoirs de téléportations de la Pierre de l'Espace. "Vous ne pouvez vivre avec votre échec. Et où cela vous a-t-il mené ? Vers moi", prononce le Titan alors que Captain America, Iron Man et Thor s'avancent sur ce champ de bataille. Dans tous les cas, cette bande-annonce porte un message d'espoir : "Nous sommes les Avengers. On va en finir", déclare Iron Man.