publié le 04/09/2018 à 16:33

D'ici quelques mois, Captain Marvel débarque au cinéma et Thanos n'a qu'à bien se tenir. La super-héroïne, interprétée par Brie Larson, fera sa première apparition en avril 2019 dans Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War. Elle est, de loin, le personnage le plus puissant de Marvel, avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement.



Et si certains fans lancent un appel hilarant pour la sortie du trailer de Captain Marvel, Brie Larson, de son côté, a partagé une photo de ses entraînements sportifs pour le rôle. L'actrice pose en compagnie d'Alison Brie, la catcheuse de la série GLOW, en soulevant des poids. Le tout avec des regards de guerrières et des muscles saillants.

Carol Danvers-Captain Marvel montre donc aux fans qu'elle est prête à mettre une raclée à Thanos, qui a réduit en poussières la moitié de l'humanité et les trois-quarts de nos héros à la fin d'Avengers : infinity War. Girl power !

ALISON BRIE LARSON is coming for ya ¿¿¿¿¿¿¿¿ A post shared by Brie (@brielarson) on Sep 3, 2018 at 8:27am PDT