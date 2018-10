publié le 04/10/2018 à 11:47

Les fans Marvel savent enfin quand ils pourront découvrir Avengers 4. The Walt Disney Company France a révélé son "line-up" (calendrier de sorties) officiel pour les salles obscures dans l'Hexagone.



Les premières rumeurs annonçaient une sortie le 15 avril 2019 pour la suite d'Avengers : Infinity War, mais c'est en réalité le 24 avril 2019 que nous pourrons découvrir comment les héros et héroïnes vont ressusciter après le claquement de doigts de Thanos.



Pour le moment, les frères Russo entretiennent un grand mystère autour de l'intrigue et du titre définitif du film. Selon une photo postée par les réalisateurs, il y a quelques semaines, Avengers 4 pourrait s'appeler Avengers : End Game. Une référence à la réplique de Doctor Strange dans Avengers : Infinity War, juste après que Thanos ne s'empare de la Pierre du Temps, le Sorcier Suprême souffle à Iron Man : "We are in the end game". La phase finale est proche...