publié le 12/01/2019 à 10:01

L'un des plus grands secrets d'Avengers 4 a-t-il été dévoilé ? C'est bien ce que certains fans affirment depuis la récente interview de Samuel L. Jackson évoquant le film Captain Marvel, dans lequel il reprendra le rôle de Nick Fury. Attention, la suite contient des spoilers.



En déclarant que la super-héroïne est "la seule des Avengers à pouvoir voyager dans le temps", le comédien confirme par la même occasion la théorie la plus populaire sur Avengers 4. Depuis des mois, on peut lire sur les forums que les Avengers survivants parviendront à retourner dans le passé, afin de récupérer les 6 Pierres de l'Infini et empêcher ainsi Thanos de claquer des doigts et de décimer la moitié de l'univers.

À trois mois de la sortie d'Avengers : Endgame (24 avril 2019), il est temps de faire le point sur cette théorie du voyage dans le temps et de récolter les indices, montrant que les fans ont vu justes.

1. Le spoiler de Samuel L. Jackson sur Captain Marvel

Les fans le savent depuis de nombreux mois : Captain Marvel volera à la rescousse des Avengers survivants dans la suite d'Avengers : Infinity War. Carol Danvers est en effet la plus puissante des Avengers et on sait maintenant, grâce à Samuel L. Jackson interviewé par Entertainment Tonight, comment elle pourra détruire le Titan Fou.



"À un moment donné, nous allons découvrir à quel point Captain Marvel est super-puissante et tout ce qu'elle peut accomplir. C'est l'un des rares personnages de chez Marvel qui peut voyager dans le temps, alors...", précise-t-il.

2. Les photos de tournage

Quelques semaines après le début du tournage d'Avengers 4, des photos (non-officielles) ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On y voir alors la team des Avengers survivants dans Infinity War avec leurs costumes du premier Avengers, soit pendant l'attaque de New York par les guerriers Chitauris. Loki est d'ailleurs de retour, après avoir été étouffé par Thanos au début d'Avengers : Infinity War.



Le média américain Digital Spy a aussi réalisé des captures d'écran d'une story Instagram de Zoe Saldana, l'interprète de Gamora. L'actrice, alors en tournage pour Avengers 4, porte la même armure que celle des Gardiens de la Galaxie. Coïncidence ? Pas vraiment. Flashback et voyage dans le temps ? Beaucoup plus probable.



3. Le retour d'Ant-Man du Royaume Quantique

Scott Lang arrive au QG des Avengers avec la machine d'Hank Pym Crédit : capture d'écran YouTube

Lors de sa dernière apparition dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe, Scott Lang était coincé dans le Royaume Quantique. On le retrouve avec étonnement dans la bande-annonce d'Avengers : Endgame. Scott a pu s'échapper sûrement grâce aux vortex temporels, très présents dans le Royaume de l'infiniment petit.



Certains fans du forum Reddit, ont d'ailleurs remarqué l'inscription "Strat Archive 1983" dans la "séquence de Scott" du trailer. Certes, le QG des Avengers n'existait pas à l'époque, mais il se trouve sur les vestiges de la maison d'Howard Stark (le père de Tony).



Selon une rumeur insistante, John Slattery serait de retour dans le rôle d'Howard pour Avengers 4. Scott Lang pourrait alors le rencontrer en 1983 [Howard ne meurt qu'en 1991]. Grâce à la technologie Stark et le savoir d'Ant-Man sur le Royaume Quantique, il pourrait de nouveau voyager dans le temps et retrouver les Avengers survivants, à notre époque.

4. Le costume de Captain America

À gauche, Steve Rogers dans "Avengers : Infinity War", à droite dans "Avengers : Endgame" Crédit : Marvel / RTL.fr / Capture d'écran YouTube

Dans Avengers : Infinity War, on le découvre avec une longue barbe et un costume sombre, signe de sa vie de "hors-la-loi". Dans Avengers : Endgame, Steve a le visage imberbe, comme dans ses précédentes aventures. Son costume change de nouveau, même si l'étoile, en référence au drapeau américain est toujours présente. Elle est ici de couleur blanche, plus visible, comme dans Captain America : Le soldat de l'hiver. Dans ce film, le Baron von Strucker est d'ailleurs en possession du sceptre de Loki, qui contient la Pierre de l'Esprit.



Les scientifiques d'HYDRA utiliseront les pouvoirs de la Pierre pour donner leurs pouvoirs à Wanda et Pietro Maximoff. Si Captain America revêt cette armure et retourne à cette période de son histoire pour empêcher HYDRA d'exploiter la Pierre de l'Esprit, on pourrait revoir Pietro Maximoff, décédé dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron.

5. La déclaration d'Anthony Russo

Invité du podcast Happy Sad Confused, en mai 2018, Anthony Russo est interrogé sur les photos de tournage d'Avengers 4 et la théorie du voyage dans le temps, encensée par les fans.



"C'est intéressant [la théorie], car oui, il y a toujours des photos qui fuitent et il y a beaucoup de spéculations sur ce que ces clichés signifient. Il y a incontestablement une séquence de cinq minutes dans Captain America : Civil War autour d'une technologie qui a été introduite pour une raison bien précise. Donc, si vous revisionnez ce film, vous aurez peut-être un indice quant à une direction."



La technologie dont il est question est le projet B.A.R.F (Binarily Augmented Retro-Framing - Variateur Optionnel de Mémoire Intégrée), inventée par Tony Stark. Elle permet de revivre un moment de son passé afin de guérir d'un traumatisme. Pour Tony il s'agit du dernier moment avec ses parents, avant leur assassinat, comme il l'explique aux étudiants au début de Civil War. Si on se base sur la déclaration du réalisateur, Bruce Banner et Scott Lang pourraient réussir à utiliser B.A.R.F pour comprendre là où les Avengers ont échoué, face à Thanos dans le passé.

6. La formation du logo d'"Avengers : Endgame"

Pour certains fans, la formation du logo Avengers à la fin de la bande-annonce donne un indice sur le voyage dans le temps. On remarque que le "A" et le "Endgame" se forment par un assemblage de particules de poussières (ou de cailloux).



Un mouvement inversé par rapport à la Décimation de Thanos : lorsque les trois quarts de l'univers s'évaporent en poussières. Ce qui pourrait annoncer que les survivants vont remonter le temps pour que les tas de poussières redeviennent leurs amis décimés à la fin d'Avengers : Infinity War.