publié le 18/09/2018 à 04:30

Pas de tapis rouge cette année pour célébrer le meilleur de la télévision américaine (et trouver votre nouvelle série préférée). Pour fêter une nouvelle décennie de statuettes dorées, l'académie des Emmy Awards a sorti le tapis d'or pour accueillir les stars du tout Hollywood et les immortaliser lors des célèbres photoshoots. Un moment important pour les actrices et les acteurs mais aussi pour les grandes maisons de couture qui habillent ce beau monde.



Cette 70e édition des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, s'est ouverte dans la nuit du 17 au 18 septembre à Los Angeles avec un numéro de chant et de danse tournant en dérision le problème de la diversité, raciale et sexuelle, à Hollywood, sans oublier les cas de harcèlement qui ont défrayé la chronique.

Le "la" a été donné sur scène par Kate McKinnon et Kenan Thompson, piliers du Saturday Night Live, émission satirique phare du petit écran américain, tous deux en lice, qui ont entraîné dans leur sillage un groupe de popstars - comme John Legend et Ricky Martin - et d'acteurs comme Sterling K. Brown (This is Us) et RuPaul.

Peter Dinklage Crédits : Sipa | Date : 18/09/2018 37 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Peter Dinklage Crédits : Sipa | Date : Jessica Biel et Justin Timberlake Crédits : Sipa | Date : Yara Shahidi Crédits : Sipa | Date : Samira Wiley Crédits : Sipa | Date : Alison Brie Crédits : Sipa | Date : Adina Porter Crédits : Sipa | Date : Ryan Michelle Bathe et Sterling K. Brown Crédits : Sipa | Date : Sandra Oh Crédits : Sipa | Date : Matt Smith Crédits : Sipa | Date : Noah Schnapp Crédits : Sipa | Date : Amanda Crew et Suzanne Cryer Crédits : Sipa | Date : James Corden et Julia Carey Crédits : Sipa | Date : Scarlett Johansson Crédits : Sipa | Date : Kristen Bell Crédits : Sipa | Date : Zuri Hall Crédits : Sipa | Date : Laura Dern et Ellery Walker Harper Crédits : Sipa | Date : Letitia Wright Crédits : Sipa | Date : Mandy Moore et Felicity Huffman Crédits : Sipa | Date : Chrissy Metz Crédits : Sipa | Date : Milo Ventimiglia Crédits : Sipa | Date : Millie Bobby Brown Crédits : Sipa | Date : Angela Sarafyan Crédits : Sipa | Date : Madelaine Petsch Crédits : Sipa | Date : Ross Mathews, RuPaul Charles, Michelle Visage et Carson Kressley Crédits : Sipa | Date : Joey King et Zac Posen Crédits : Sipa | Date : Thandie Newton Crédits : Sipa | Date : Tiffany Haddish et Sadie Sink Crédits : Sipa | Date : Andy Samberg Crédits : Sipa | Date : Andy Samberg Crédits : Sipa | Date : Andy Samberg Crédits : Sipa | Date : Sarah Paulson Crédits : Sipa | Date : Benedict Cumberbatch Crédits : Sipa | Date : Emilia Clarke Crédits : Sipa | Date : Judith Light et Gwendoline Christie Crédits : Sipa | Date : Jonathan Van Ness Crédits : Sipa | Date : Alexis Bledel Crédits : Sipa | Date : Michelle Dockery Crédits : Sipa | Date : 1 / 1 < > +

wcbxfgh