publié le 25/07/2016

On sait enfin qui affrontera Spider-Man dans le prochain film sur l'homme-araignée. Après de nombreuses rumeurs et des théories de fans, c'est bien Le Vautour qui a été annoncé lors du Comic Con de San Diego, le week-end dernier. Le tout révélé dans un concept art, première image officielle du film attendu pour l'été 2017. On y découvre Spider-Man, affrontant Le Vautour sur un fond bleu nuit, avec la célèbre toile du super-héros. Le super-vilain est connu dans les comics pour être l'un de ses plus grands ennemis.



L'impatience est donc redoublée auprès des fans, surtout après la première apparition du nouveau Spider-Man (Tom Holland) dans Captain America : Civil War. On découvre un tout jeune Spider-Man, contrairement aux héros des sagas avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Une histoire inédite donc, même si l'on sait encore peu de choses sur le synopsis officiel. Si ce n'est que Tony Stark/Iron Man sera au casting, en tant que mentor de ce nouvel homme-araignée. Quid du méchant ? Pas de Bouffon Vert, ni d'Octopus comme on a pu le voir précédemment, mais un méchant avec une armure proposant des ailes de haute technologie, qui font de l'ombre à celles du Faucon des Avengers.

1. Le Vautour est un criminel volant

Spider-Man et Le Vautour dans le concept art du film Crédit : Marvel

C'est en 1963 que Le Vautour fait son apparition dans le comic Amazing Spider-Man. De son vrai nom Adrian Toomes, Le Vautour est un brillant ingénieur, âgé. Il travaille pour la société B+T Electronics avec son partenaire Gregory Bestman. Les deux hommes travaillent sur un harnais volant. Mais, lors d'un litige (Betsman vole de l'argent de la compagnie des deux hommes), Adrian veut se venger. Il s'empare du projet, le monte à sa manière avec un champ électromagnétique et décide de voler de l'argent en se servant de sa machine. Il n'a donc pas de super-pouvoir, mais une super-machine et un cerveau de génie diabolique.

2. Il a fait partie des Sinistres Six

Après de nombreux affrontements et autant de défaites contre Spider-Man, Le Vautour rejoint le groupe des Sinistres Six du Doctor Octopus. Un groupe de super-vilains, apparu pour la première fois en 1965, avec aussi Electro, Kraven le chasseur, Mystério et 'Homme-Sable. Leur but ? Éliminer Spider-Man, rien que ça. Mais, l'homme-araignée parvient à faire échouer leurs plans, ce qui augmente la haine de Vautour pour le héros.

3. Il a une brève apparition dans "The Amazing Spider-Man 2"

Les ailes du Vautour dans "The Amazing Spider-Man 2" Crédit : capture d'écran

Dans les dessins animés The Amazing Spider-Man et Spectacular Spider-Man, on aperçoit régulièrement le Vautour. Mais, il faudra attendre The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros pour en avoir un aperçu au cinéma. C'est une image de quelques secondes dans les locaux d'Oscorp où on aperçoit le fameux harnais, à côté de l'armure du Docteur Octopus.

4. C'est Michael Keaton qui l'incarnera au cinéma

Après des mois de rumeurs, c'est bien Michael Keaton qui prendra le costume du Vautour dans Homecoming. C'est Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios qui a confirmé la nouvelle lors d'un entretien au Toroton Sun.

Certains fans y voient d'abord un clin d’œil au rôle précèdent de l'acteur dans Birdman, un homme qui a un double super-héros volant, dont le symbole est l'aigle.Il faudra patienter jusqu'en juillet 2017 avant de découvrir cette nouvelle adaptation de Spider-Man.