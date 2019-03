publié le 06/03/2019 à 08:02

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Captain Marvel et que vous ne préférez pas en savoir plus sur les scènes bonus, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers.



Les scènes post-génériques sont désormais une tradition chez Marvel, autant attendues que le long-métrage en lui-même. Captain Marvel, en plus de ses hommages émouvants à Stan Lee, possède deux scènes bonus de quelques minutes. Les observer avec attention permet de comprendre ce qui nous attendra dans Avengers 4 (en salles le 24 avril 2019) et de faire un nouveau lien entre tous les autres films Marvel.

La première scène se déroule dans le QG des Avengers après la Décimation de Thanos. Les Avengers observent le mystérieux pager de Fury qui émet un message. La seconde, plus courte et moins dramatique, se passe dans le bureau de Nick Fury avec Goose.

Captain Marvel rencontre enfin les Avengers

Cette première scène post-générique pourrait presque voler la vedette au film tout entier. Nous sommes au QG des Avengers, où Captain America (qui a rasé sa barbe), Black Widow, Rhodes et Bruce Banner sont face au biper de Fury. Biper que Captain Marvel a rendu ultra technologique. Il se trouve dans une sorte de vitrine, alimenté par des cellules d'énergie pour continuer d'émettre le signal de détresse. Dans une autre séquence, Black Widow et Captain America voient le nombre de disparus dans le monde [comme on le note dans le premier teaser] augmenter de seconde en seconde après le Snap de Thanos à la fin d'Avengers : Infinity War.



Nos quatre Avengers survivants ignorent tout de cet objet, laissé par Fury parti en poussières. "Si Fury avait confiance, j'ai confiance aussi", explique Black Widow.



Et lorsque les Avengers se retournent, ils sont face à Captain Marvel. Comment a-t-elle pu pénétrer dans le QG sans se faire repérer ? D'où vient-elle ? Nous n'aurons aucune réponse. Inquiète, elle s'adresse juste aux héros en demandant "Où est Fury ?". Puis, c'est la fin de la scène.

Goose recrache le Tessaract

Goose, le Flerken déguisé en chat dans "Captain Marvel" Crédit : capture d'écran YouTube

Cette seconde scène bonus est pleine d'humour. Dans le bureau vide de Nick Fury, Goose s'apprête à recracher le Tessaract. Comme une boule de poils. On sait donc comment le S.H.I.E.L.D a pu récupérer la Pierre de l'Infini. Reste maintenant à savoir comment la Pierre de l'Infini s'est retrouvée dans les rangs d'Hydra (Captain America : First Avengers). Elle a ensuite été avec Loki dans Avengers, puis sur Asgard, avant d'être récupérée par Thanos dans Avengers : Infinity War.