Quand se déroule "Spider-Man : Far From Home" par rapport à "Avengers 4" ?

publié le 16/01/2019 à 18:30

Que peut-il se passer dans Spider-Man : Far From Home après les événements d'Infinity War ? La question n'en finit pas d'alimenter les réseaux sociaux depuis la sortie du premier trailer de Spider-Man : Far From Home, le 15 janvier 2018.



Entre les nouveaux costumes de "Spidey", le retour d'anciens personnages et la première apparition de Jake Gyllenhaal en Mystério, le réalisateur Jon Watts a réussi à camoufler tous les détails pouvant situer l'intrigue du film dans la chronologie Marvel. Surtout à quelques mois de l'arrivée d'Avengers 4 dans les salles, qui est annoncé comme le dernier long-métrage de la Phase 3 du MCU.

Mais, quelques indices ont pu être repérés entre les scènes de haute-voltige que nous réserve Spider-Man, dont on ignore encore les éléments de sa résurrection après Avengers : Infinity War. Deux timelines sont actuellement en duel dans les théories des fans. Attention, la suite contient des spoilers.

Après "Avengers 4"

Dans Spider-Man : Far From Home, Peter va affronter les conséquences d'Avengers : Infinity War et Avengers 4. C'est la théorie la plus populaire auprès des fans et celle expliquée par Kevin Feige, le big boss Marvel, dans un entretien pour le média IGN, en avril 2018.



"Qu'est-ce que ça fait de retrouver une vie normale après ce qui est arrivé [dans Avengers : Infinity War] ? Sans parler de ce qu'il se passera dans le prochain Avengers [Avengers 4]. Ce sera amusant de découvrir tout cela, car il [Peter] peut représenter le monde, dans son ensemble, qui essaye de se remettre de ces événements précédents", expliquait-il ainsi.



Une déclaration qui laisse peu de places au doute, même si le réalisateur Jon Watts a en fait de sorte de brouiller les pistes. Comme on le remarque dans la bande-annonce, aucune année n'est inscrite sur le passeport de Peter lorsqu'il embarque pour ses vacances en Europe. C'est sans compter sur certains internautes qui ont repéré dans l'affiche officielle que le tampon Berlin indique que Peter et ses amis y étaient en "juillet 2019".

Ooh, the Berlin stamp on Spidey's head reads 24 July 2019. So this happened after Avengers: Endgame then. Looks like Spiderman and Nick Fury survived after all. Awesome.#SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/I5yag5kIRT — zima (@maaadcow) 15 janvier 2019

On remarque aussi dans le trailer que la tour Avengers est en reconstruction dans la bande-annonce. Elle a pu être de nouveau détruite lors d'une bataille à New York dans Avengers 4. Et on n'oublie pas les retours de Spider-Man, Nick Fury et Maria Hill, victimes du claquement de doigts de Thanos dans Avengers : Infinity War. Spider-Man : Far From Home pourrait donc se situer après Avengers 4, marqué par les résurrections de nos héros et héroïnes.

Spider-Man prend un selfie devant l'ancienne tour des Avengers en travaux Crédit : capture d’écran YouTube

Pour terminer et appuyer cette théorie, Spider-Man : Far From Home sera le premier film de la Phase 4 de Marvel au cinéma. Il sort en effet le 3 juillet 2019, deux mois après Avengers 4 dont on sait qu'il terminera la Phase 3. Spider-Man fait partie de cette nouvelle génération de héros et héroïnes (Black Panther, Doctor Strange, Black Widow) dont les aventures vont se dérouler dans un univers post Captain America et Iron Man...

Entre "Spider-Man : Homecoming" et "Avengers : Infinity War"

C'est la seconde hypothèse qui expliquerait les "résurrections" de Spidey, Maria Hill et Nick Fury. Tout simplement parce que Thanos n'a pas encore toutes les Pierres de l'Infini, et qu'il n'a donc pas pu claquer des doigts avec le Gant de l'Infini.



Dans le trailer, on découvre Nick Fury connaît déjà l'identité de Peter Parker. Sûrement Tony Stark lui en a parlé après Captain America : Civil War et Spider-Man : Homecoming. D'ailleurs, où est Iron Man ?



Est-il mort comme on peut l'imaginer lorsque Happy Hogan déclare au jeune héros : "Tu es seul" ? Pour d'autres fans, cette phrase rappelle simplement à Peter qu'il a refusé de rejoindre les Avengers, dans la scène post-générique de Spider-Man : Homecoming et qu'il doit donc se débrouiller, pour le moment, sans Tony Stark.

Nick Fury ravi de rencontrer Spider-Man Crédit : capture d'écran YouTube

Quant aux costumes de Spider-Man dans Far From Home, ils sont d'une technologie beaucoup moins développée que l'Iron Spider que lui offre Tony Stark dans Avengers : Infinity War. Spider-Man : Far From Home pourrait donc se dérouler entre Spider-Man Homecoming et Avengers : Infinity War. Mais, pour que cette seconde hypothèse soit la bonne, il faudrait partir du principe que Kevin Feige a "menti" dans son interview pour IGN. Les fans auront une partie de la réponse dès le 24 avril 2019, lors de la sortie d'Avengers 4.