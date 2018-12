publié le 23/09/2018 à 08:18

Comme si l'univers étendu des films Marvel n'était pas encore assez compliqué, voilà que deux nouvelles races extraterrestres viennent occuper la scène. Le prochain film, Captain Marvel fera en effet la part belle aux Skrulls et aux Krees. Ce sont des espèces bien connues des lecteurs des comics et nous avons déjà pu apercevoir certains de leurs représentants dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple.



Avec la première bande-annonce explosive dévoilée mardi 18 septembre 2018, beaucoup d’amateurs des Avengers ont pu se demander qui étaient ces aliens verts ou bleus. D'autres encore s'interrogeaient : pourquoi Brie Larson (qui incarne Captain Marvel à l'écran) frappe-t-elle si vigoureusement une vieille dame dans un métro ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans les comics.

Les Skrulls : les métamorphes verts

Les Skrulls dans les comics "Secret Invasion" Crédit : Marvel

Les Skrulls sont des reptiliens, l'une des formes les plus répandues de physiques lorsqu'il s'agit de dépeindre des extraterrestres dans la fiction. Ils ont été inventés par Jack Kirby et Stan Lee et ils sont apparus pour la première fois dans Les 4 Fantastiques #2 en 1962. Ils ont la peau verte, n'ont pas de cheveux (du moins dans les images officielles de Captain Marvel) et des oreilles pointues. Il ne faut pas cependant se fixer trop longtemps sur leur apparence originelle puisqu'ils sont avant tout des métamorphes.

Comme les envahisseurs dans la série télévisée culte V, ils peuvent changer d'apparences à loisir et ainsi assumer les rôles de n'importe qui, incognito. Idéal pour faire de l'espionnage sur Terre par exemple et impulser une intrigue à suspense. Il y a fort à parier que Captain Marvel devra se défaire de quelques Skrulls infiltrés dans les services secrets, dans le S.H.I.EL.D. voire... au sein des Avengers. C'est l'un des arc narratif des comics, "Secret Invasion" qui n'hésitait pas à faire de Captain America un Skrull déguisé. De quoi déclencher une belle paranoïa chez nos héros et chez les fans (et expliquer pourquoi notre héroïne frappe gratuitement une vieille dame dans le trailer).

Cette capacité ne sert pas seulement à se dissimuler, elle permet aussi aux combattants de l'empire Skrull de transformer des parties de leurs corps en armes.



Les comics se centrent régulièrement sur un grand conflit intergalactique entre les Skrulls et les Krees. Captain Marvel pourrait bien essayer de stopper ce conflit d'une manière ou d'une autre dans le film attendu le 6 mars 2019.

Les Krees : les puissants bleus

Les Krees ont une histoire plus torturée dans l'univers Marvel. Ils ont été créés en 1967 par le même duo Kirby-Lee. Les Krees sont originaires de la planète Hala mais leur empire s'entend dans un nuage de planètes. Physiquement, les personnages krees sont des humanoïdes à la peau bleutée même si d'autres ont la peau blanche ou rose. Ces derniers sont souvent considérés comme inférieurs par la classe dirigeante kree. Quelques Krees sont déjà apparus au cinéma : Ronan l'Accusateur (joué par Lee Pace) ou Korath le Poursuiveur (Djimon Hounsou) par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie.



Les Krees ont, pour diverses raisons, une passion pour l'évolution de leur race. La pureté, la force et l'amélioration de leur patrimoine génétique semble être une obsession pour eux ou du moins un thème récurrent de leur histoire.



Ils sont guidés par une entité, sorte de cerveau géant qui a amalgamé les plus grands esprits krees de l'histoire, l'Intelligence Suprême (ou Supremor). Pour évoluer, cette entité a par exemple mené une vaste opération pour annihiler 90% des Krees et forcer l'évolutions des plus forts et résistants après l'explosion de la "Néga-bombe". Un échec au final mais une méthode qui en dit long sur la culture Kree. Un certain Thanos (qui, rappelons-le a commis le plus grand génocide de l'histoire du cinéma dans Avengers: Infinity War) ne serait pas complètement en opposition avec cette philosophie.

L'Intelligence Suprême kree Crédit : Marvel

Les Krees sont physiquement, technologiquement et intellectuellement supérieurs aux humains. Leur force et leur résistance peuvent être comparés à celles des habitants d'Asgard comme Thor. C'est ce qui explique que Ronan puisse tenir une Pierre de l'Infini sans immédiatement être désintégré par exemple. Ils peuvent aussi vivre plusieurs siècles mais ne sont pas immortels comme pouvait s'en enorgueillir Ronan.



Dans le prochain film Captain Marvel, les Krees feront leur grand retour. Ronan et Korath seront là puisque l'intrigue se situe avant les événements des Gardiens de la Galaxie. Jude Law jouera le rôle de Mar-Vell (à ne pas confondre avec Carol Danvers, alias Captain Marvel, incarnée par Brie Larson), Gemma Chan celui de Minn-Erva, Algenis Perez Soto sera Att-Lass et Rune Temte jouera Bron-Char. tous incarneront l'une des équipes des forces spéciales Kree : la Starforce. Leur rôle sera central puisque Captain Marvel tient ses incroyables pouvoirs d'un mélange de son ADN avec celui des Kree (celui de Mar-Vall dans les comics).

La Starforce menée pas Carol Danvers, alias Captain Marvel Crédit : Marvel

Carol Danvers semble être (volontairement ou non) dans l'équipe des Krees. C'est ce qui explique son costume vert contrairement au rouge et bleu qu'elle porte traditionnellement. La bande-annonce évoque le thème des souvenirs perdus et il semblerait que les Krees soient à l’origine de ses pouvoirs mais aussi d'une altération de sa mémoire. Les Krees ont-ils façonnés l'arme Captain Marvel et ce film va-t-il raconter comment elle compte retrouver sa liberté (grâce à Nick Fury/Samuel L. Jackson) ? C'est une piste très sérieuse.