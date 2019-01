SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - Official Teaser Trailer

publié le 15/01/2019 à 15:12

La dernière fois que vous l'avez vu, Spider-Man devenait poussières dans Avengers : Infinity War. Dans Spider-Man : Far From Home, le super-héros incarné par Tom Holland, est heureusement de retour en chair et en os. Comment ? En attendant de le découvrir dans Avengers 4, les fans peuvent patienter avec cette première bande-annonce de Spider-Man : Far From Home.



Ce nouveau film permettra de découvrir Jake Gyllenhaal sous le scaphandrier de Mystério, l'un des plus grands ennemis de Spider-Man. Le jeune homme retrouvera aussi un vieil ennemi : le Vautour, incarné par Michael Keaton, mais aussi sa Tante May, ses amis Ned et Michelle. Les fans seront aussi ravis de retrouver Mariah Hill, Nick Fury et Happy Hogan.

Attendu dans les salles le 10 juillet 2019, Spider-Man : Far From Home promet un nouveau film Marvel entre "teen-movie" et scènes d'actions de haute-voltige.