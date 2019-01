"Spider-Man : Far From Home" sortira le 10 juillet 2019

publié le 15/01/2019 à 20:10

Spider-Man fait toujours sensation. Après des mois d'attente, Sony Pictures a enfin dévoilé la première bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, la suite des aventures de l'Homme-araignée.



Pour Spider-Man : Far From Home, Peter Parker laisse son costume au placard pour profiter de 15 jours de vacances avec ses amis dont Ned et M.J. Mais, Nick Fury ne l'entend pas de cette oreille et donne au garçon une nouvelle mission. De Venise à Londres, Spider-Man va devoir affronter de nouveaux ennemis et s'allier à Mystério.

En deux minutes de bande-annonce qui se termine par la musique de Friendly Neighborhood Spider-Man, on fait le plein d'images frénétiques. Tom Holland nous promet une nouvelle aventure de haute voltige. Mais, il y a d'autres petits détails qui pourraient s'avérer très importants. État des lieux des allusions que vous auriez peut-être ratés. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

> Spider-Man : Far From Home - Bande-annonce 1 - VOST

1. Les retours de Happy Hogan, Nick Fury et Mariah Hill

Welcome back Happy, Nick et Mariah ! Crédit : capture d'écran YouTube

Certains fans le savaient avec les photos de tournage, mais ces trois personnages sont bel et bien au casting de Spider-Man : Far From Home. Happy Hogan, fidèle bras droit de Tony Stark qu'on n'a pas vu depuis Spider-Man : Homecoming (sa scène dans Avengers : Infinity War a été coupée) reprend son rôle auprès du jeune Peter Parker et séduit même Tante May.



Quant à Nick Fury et Maria Hill du S.H.I.E.L.D, ils sont aussi de retour après avoir réduit en poussières par le claquement de doigts de Thanos dans Avengers : Infinity War. Nick Fury est toujours aussi direct et bougon.



2. De nouveaux costumes

Spider-Man change de tenues dans ce nouveau film Crédit : capture d'écran YouTube

Le premier costume est celui que lui offre Tony Stark dans Captain America : Civil War, mais qu'il lui reprend ensuite dans Spider-Man : Homecoming, lorsque Peter Parker lui "désobéit". Le second costume, que pourrait lui donner Nick Fury est noir sur les côtés, contre les manches bleues de la première tenue de l'Homme-araignée.



Il pourrait s'agir ici du Superior Spider-Man Suit. Enfin, le dernier costume est le Stealth Suit (costume furtif). Dans les comics, Peter l'utilise pour se protéger des attaques sonores du Super-Bouffon, mais surtout de devenir invisible.

3. Spider-Man s'engage pour la communauté

Tante May et Spider-Man s'engagent auprès des sans-abris Crédit : capture d'écran YouTube

On retrouve Tante May et Spider-Man au beau milieu d'une soirée de charité. Le but est de récolter des fonds pour l'association Homeless Support, qui vient en aide aux personnes sans-abris de New York ou du Queens, le quartier de Peter Parker. Spider-Man est l'invité de prestige de la soirée. Il continue suivre le conseil prodigué par son mentor Tony Stark dans Homecoming : "Be a friendly neighborhood Spider-Man" (le "gentil Spider-Man du quartier").

4. Le "caméo" de Pepper Potts

La signature du chèque reçu à l'association est celle de Pepper Potts Crédit : capture d'écran YouTube

Le chèque ci-dessus, remis à l'association dont fait partie Spider-Man, a été signé par Pepper Potts. Reste à savoir si nous la reverrons dans cette aventure ou si sa présence sera symbolisée par cette signature. Dans tous les cas, elle occupe toujours le poste de co-présidente et fondatrice de la Stark Relief Foundation, créé après la destruction de New York dans Avengers.

5. La valise de l'Oncle Ben ?

Pour certains fans, ce sont les initiales de Ben Parker, l'oncle de Peter Crédit : capture d'écran YouTube

Dans ces nouveaux films Spider-Man, l'Oncle Ben est déjà décédé, assassiné par un malfrat. Selon de nombreux fans sur Twitter, les initiales "BFP" qu'on remarque sur la valise de Peter seraient celles de Benjamin F Parker, l'oncle du super-héros. Elle ne pourrait pas appartenir à son père, qui se prénomme Richard Parker, ni à sa mère Mary Parker.



#SpiderManFarFromHome

6. BFP



stands for.. Benjamin F__________ Parker. honestly I never noticed that Uncle Ben has a middle name.. what could it be? pic.twitter.com/603hBbpMse — ndr_dayo (@ndreyapto) 15 janvier 2019

6. La Tour Avengers est en reconstruction

Spider-Man prend un selfie devant l'ancienne tour des Avengers en travaux Crédit : capture d’écran YouTube

On remarque que la Tour Avengers ou la Tour Stark est en pleine reconstruction. Elle pourrait avoir été détruite pendant une nouvelle bataille en plein New York pendant Avengers 4, que les fans découvriront le 24 avril 2019 dans les salles françaises.



À moins que le bâtiment soit un lieu complètement différent des précédents films. Tony Stark l'a en effet vendu dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron et installé le QG des Avengers dans un entrepôt, qui appartenait à son père Howard Stark.



Sur Twitter, certains fans s'amusent à se demander qui pourrait le nouveau propriétaire de l'ancienne Tour de la super-team : Norman Osborn (alias le Bouffon Vert qui pourrait apparaître dans les prochains films Spider-Man) ou Red Richards, alias Mr Fantastic. Si la Tour Avengers se transforme en Baxter Building (le QG des Quatre Fantastiques), ce serait un premier signe de la fusion Disney-Fox dans les prochains films Marvel, puisque les droits d'exploitations des Quatre Fantastiques appartenaient à la Fox.

So whoever bought Avengers tower is already redesigning it? Osborn???#SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/VeAS4i4rSx — Lion-O (@lkj_artist) 15 janvier 2019

7. Hello Mystério !

Jake Gyllenhaal fait ses premiers pas dans un super-costume Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

Après des mois de teasing, on découvre enfin Jake Gyllenhaal dans le costume de Mystério. Comme ce qui avait été décrit dans le trailer de la Comic Con de São Paulo en février 2018, il n'apparaît pas en ennemi de Spider-Man, mais bien un futur allié. Quentin Beckett-Mystério essaie de combattre un homme géant qui a pris la forme de l'eau et qui serait le super-méchant Hydro-Man.







Tout le pouvoir de Mystério vient de ses connaissances en prestidigitation, hypnose et cascades. Il a un certain art de la mise en scène et se bat très bien à mains nues. Son costume est aussi très important. Il cherche constamment à l'améliorer pour le rendre invincible.



Signe particulier ? Son casque, qui ressemble à un bocal de poisson rouge et qui lui permet de masquer son visage. Ses bottes permettent de dégager un gaz hallucinogène et un autre qui permet d'annuler le "spider-sense" de l'homme-araignée.

8. Trois nouveaux ennemis

L'Homme-sable, L'Homme de métal et Hydro-Man Crédit : capture d'écran YouTube

Les vacances de Peter Parker seront bouleversées par l'arrivée de nouveaux ennemis surpuissants. Pour le moment, la plupart des internautes pensent que ces trois "monstres" sont l'Homme-sable, l'Homme de Métal et Hydro-Man, créés par Mystério qui cherche à prouver au monde qu'il est un super-héros en les détruisant.



L'Homme-sable, qu'on a déjà vu dans Spider-Man 3 avec Thomas Haden Church apparaît ici face aux agents Mariah Hill et Nick Fury, dans une ville qui ne ressemble ni à Londres et Venise, où se déroulent une partie de Spider-Man : Far From Home. L'Homme de métal (en feu dans le trailer) apparaît un peu plus tard, à Londres. Il peut produire de la chaleur à très forte température.



Enfin, le dernier ennemi n'est autre qu'Hydro-Man qui détruit tout sur son passage dans le Canal de Venise. De son vrai nom Morris Bench, il peut transformer son corps en liquide dès qu'il le souhaite, ce qui le rend imperméable aux balles et aux coups.