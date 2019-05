publié le 16/02/2019 à 10:28

Et si les fans Marvel se trompaient complètement sur Avengers 4 ? Depuis des mois, la plupart des théories cherchent comment les survivants vont réussir à inverser le "snap" de Thanos d'Avengers : Infinity War et ainsi ressusciter la moitié de l'univers. Mais, une nouvelle hypothèse d'un internaute sur le forum Reddit va à contre-courant et possède même quelques solides arguments.



Relayée par certains médias outre-Atlantique comme Comic Book, cette nouvelle hypothèse se résume ainsi : le snap de Thanos ne sera pas inversé dans Avengers : Endgame. Toute l'intrigue du film sera tournée, en partie, vers l'ultime combat des survivants contre Thanos. Vous êtes dubitatifs ?

Mais si Black Panther, Spider-Man et leurs compagnons en poussières ne réapparaissent pas, pourquoi Marvel Studios a-t-il déjà annoncé Black Panther 2 et Spider-Man : Far From Home [la suite de Spider-Man : Homecoming] ? C'est là que la théorie devient intéressante.

Les disparus évoluent dans un univers parallèle

Selon l'internaute, Bucky, Star-Lord et leurs compagnons disparus, sans oublier la moitié de l'univers ne sont pas morts. Ils et elles ont été envoyés dans un univers parallèle, similaire au nôtre, enfin du monde des précédents films du MCU. L'équilibre du monde est donc assuré, comme le voulait Thanos dans le monde d'Avengers : Infinity War.



Cet univers parallèle possède toutes les villes et les technologies que les personnes "snappées" ont connues, mais il leur est impossible de revoir leurs proches, restés dans l'autre monde. Ainsi Tony Stark et Peter Parker ne se reverront jamais, tout comme Bucky et Captain America.



Les prochains films de la Phase 4 dont Black Panther 2, Doctor Strange 2 et Spider-Man : Far From Home auront donc une légitimité après la Décimation [nom officiel du Snap de Thanos], puisqu'ils se dérouleront dans l'univers parallèle. Cependant, nos héros et héroïnes auront une connaissance très limitée des conséquences du Snap.

Seuls Doctor Strange, Captain Marvel et Ant-Man sont au courant de cet autre univers

La théorie va encore plus loin. Doctor Strange, grâce à ses voyages dans le temps dans Avengers : Infinity War, a compris que les disparus du Snap, seront en réalité préservés dans un autre univers. L'internaute part même du principe que Doctor Strange n'en dira mot à ses autres camarades du nouvel univers.



Un autre monde, que seuls Captain Marvel et Ant-Man pourraient visiter grâce au Royaume Quantique [découvert dans Ant-Man et la Guêpe]. La première, car elle est la plus puissante des Avengers, tout simplement. Le second parce qu'il a réussi à s'en échapper sans aucune aide extérieure. Il a aussi travaillé auprès de la famille Pim - Van Dyne, qui a créé une machine pour se rendre dans le royaume de l'Infiniment Petit.

Cet autre univers permettrait l'arrivée des X-Men

Si les cœurs des fans seront brisés avec cette théorie, puisqu'il faudra dire adieu à Captain America et Iron Man, elle se termine avec une note optimiste. La création de cet univers parallèle, permettrait à Marvel Studios d'introduire tous les personnages de la Fox (X-Men, Quatre Fantastiques, Deadpool) dans les films Marvel. Avec le rachat de la Fox par Disney, ces personnages pourront effectivement rejoindre le MCU, sous le patronat de Kevin Feige. Les X-Men ne peuvent effectivement exister que dans un nouvel univers, puisque leurs précédentes aventures ne font jamais mentions des Avengers et inversement.

Et les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans la saga X-Men. À aucun moment les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité. L'absurdité de la situation serait balayée dans ce nouvel univers, "vierge" des passages de Captain America, Iron Man et du reste des Avengers.

Mais, les survivants vont se sacrifier pour leurs proches

"Avengers 4" fera quand même pleurer les fans Crédit : Marvel Studios

Malheureusement, Captain America, Iron Man et le reste des Avengers épargnés par Thanos sont presque tous condamnés dans Endgame. Dans Infinity War, l'un des grands thèmes qui parcourt les 2h30 du film est que l'on ne peut pas sacrifier une vie pour une vie. Vision, Captain America, Tony Stark et Stephen Strange ont quelques phrases de dialogue reprenant cette idée. Sur Vormir, au moment de la mort de Gamora, Red Skull évoque cette aussi cette question en expliquant que la Pierre de l'Âme est liée à une notion très particulière du sacrifice.



On pourrait imaginer que les personnages encore vivants, les Avengers historiques (qui portent leurs rôles depuis très longtemps) donnent leurs vies pour sauver cet univers parallèle créé par Thanos. Tony Stark donnerait sa vie pour Peter Parker, son fils de substitution, Captain America pour Bucky et le Faucon, qu'il considère comme ses frères, Rocket pour Groot, qui l'appelle d'ailleurs "papa" avant de s'évaporer dans Avengers : Infinity War. Enfin, Okoye se sacrifierait pour Black Panther, dont les aventures se poursuivront dans un autre Wakanda.



Il faudra encore patienter deux mois et quelques jours avant de découvrir ce que nous réservent, en réalité, les frères Russo. D'ici là, les fans peuvent se consoler avec un marathon des films Marvel.