Rachat de la Fox par Disney : quelles conséquences pour les héros Marvel ?

publié le 11/10/2018

La 21st Century Fox et Disney s'apprêtent à ne faire plus qu'un. Le 14 décembre 2017, l’entreprise aux grandes oreilles a racheté des actifs de la Fox pour 52,4 milliards de dollars, devenant du même coup l’une des entreprises les plus puissantes de l’industrie du cinéma et des séries.



Un rachat pharaonique qui sera bouclé le 1er janvier 2019, comme le révèle en exclusivité le média américain Variety. Outre la question financière, la création de cette entreprise géante pose la question des fusions d'univers. Si vous n'y voyez pas clair entre les films Thor, Iron Man, Les Gardiens de la Galaxie et leurs grands rassemblements sous la bannière des Avengers, préparez-vous à une migraine supplémentaire.

En rachetant la Fox, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers.



Désarmer Netflix

Certains transferts ont déjà été effectués depuis quelques années entre les deux mastodontes. Daredevil, l'avocat aveugle le jour et pourfendeur du crime la nuit, était un personnage Fox avant que ceux-ci abandonnent la licence afin de permettre à Disney la création de la série télé Daredevil diffusée sur Netflix.



Ces personnages, que les abonnées Netflix connaissent bien (Jessica Jones, Daredevil, The Punisher...), sont d'ailleurs en cours de rapatriement chez la maison-mère : Disney. Le géant du divertissement va probablement déshabiller son futur concurrent Netflix pour crée sa propre plateforme de streaming. Ce groupe de héros, les Defenders, devraient revenir auprès de leur véritable propriétaire vers 2019.

Les X-Men vont intégrer l'univers Marvel sous le patronage créatif de Kevin Feige

C'est le grand patron de Disney, Bob Iger, qui l'a annoncé dans une interview auprès de nos confrères du magazine The Hollywood Reporter le 20 septembre 2018. Le dirigeant de Disney n'est pas allé plus loin sur les détails créatifs, mais il a aussi signalé que Deadpool ou les mutants pourraient tout à fait rejoindre les Avengers. "Kevin [Feige] a beaucoup d'idées. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'une d'entre elles... mais qui sait ?"





Cette nouvelle devrait réjouir les fans des comics qui attendent enfin une cohérence dans le monde très riche des super-héros. Les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans la saga X-Men. Vous suivez toujours ? À aucun moment les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité.

Quand la Fox et Disney étaient séparés, Quicksilver avaient droit à deux acteurs différents Crédit : Fox/Disney/RTL

L'absurdité de la situation était particulièrement visible sur le cas de son frère, Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Le mutant de la super-vitesse avait un rôle dans les Avengers, où il était incarné par Aaron Taylor-Johnson (L'ère d'Ultron) et dans X-Men où il est joué par Evan Peters. Cette clarification devrait empêcher ces doubles castings perturbants.

Répliquer l'expérience des comics

Kevin Feige, le boss de l'univers Marvel au cinéma, avait déjà expliqué qu'il cherchait "à répliquer à l'écran l'expérience que les fans des comics avait à la lecture". Inclure Spider-Man dans les Avengers et réunir ces Avengers dans une seule et immense bataille épique pour Infinity War est déjà une belle performance.



Après tout, il existe des tonnes de crossover possibles. Avengers vs X-Men est sans doute l'exemple le plus parlant. La série de 12 volumes publiée en 2012 raconte la bataille entre les Avengers et les X-Men autour de l'existence de Phénix (la force surpuissante qui possède la télépathe Jean Grey). Tony Stark, Hope Summers, Emma Frost... Voilà des personnages que l'on voudraient voir interagir ensemble.



Les Quatre Fantastiques ? Outre le fait que ces quatre héros sont à la base même de l'Univers Marvel, Reed Richard (Mr. Fantastic) a un rôle dans l'intrigue Infinity War sur le papier. Il est peu probable qu'il soit intégré dans le film qui s'apprête à sortir, mais il aurait du avoir une place de choix. Deadpool ? Le sale gosse de Marvel a la fâcheuse manie d'intervenir auprès de tous les héros Marvel dans les comics. Ryan Reynolds ferait des étincelles dans les prochains films en taquinant Robert Downey Jr. (Iron Man) ou Tom Holland (Spider-Man).

Des personnages de la Fox peuvent-ils rejoindre les castings des prochains Marvel ?

C'est une question qui peut tarauder l'imagination des fans. Imaginer Deadpool qui vient sauver les Avengers et Captain Marvel dans Avengers 4 (avril 2019), Spider-Man qui se retrouve avec les X-Men dans Spider-Man : Far From Home (juillet 2019) ou encore Tornade et Black Panther qui tombent amoureux, comme dans les comics, dans Black Panther 2 (date encore inconnue). Les rencontres sont infinies, mais il est encore bien trop tôt pour découvrir si elles sont réalisables. Comme le deal Fox-Disney se clôture en janvier 2019, il faudra certainement encore attendre de longs mois avant que Kevin Feige puisse utiliser les héros et héroïnes Fox dans les films Marvel...