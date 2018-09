publié le 05/09/2018 à 16:16

Le casting de Spider-Man : Far From Home commence à se dévoiler. Après les agents Mariah Hill (Cobie Smulders) et Nick Fury (Samuel L. Jackson), un autre personnage que les fans n'ont pas vu depuis un moment, devrait faire son retour. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.





Les fans Marvel ont des yeux et des oreilles partout. Sur le forum Reddit, un internaute a ainsi publié une vidéo du tournage de Spider-Man : Far From Home, qui se déroule actuellement à Londres. Sur la vidéo, on aperçoit trois silhouettes : Mariah Hill, Nick Fury et Happy Hogan. Vous avez bien lu, "le bras droit-chauffeur-bodyguard" de Tony Stark fera bien son retour dans la suite des aventures de l'Homme Araignée.

Absent d'Avengers : Infinity War (sa scène a finalement été coupée), Happy n'a pas été vu au cinéma depuis Spider-Man : Homecoming (2016). Il s'occupe alors du jeune Peter Parker en l'emmenant en Allemagne [pour la bataille de Captain America : Civil War], avant de ne plus répondre à ses appels. Reste maintenant à savoir si Tony Stark fera lui aussi partie de l'aventure...