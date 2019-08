Marvel : quand le jeune George R. R. Martin écrivait à Stan Lee et Jack Kirby

publié le 13/08/2019 à 15:03

Saviez-vous que George R. R. Martin était un fan des comics Marvel ? Le site officiel de la Maison des Idées a dégoté une pépite pour les fans de l'auteur de Game of Thrones. On y découvre qu'en 1964, George R. R. Martin, alors âgé de 16 ans, a écrit une lettre à Stan Lee et Jack Kirby.

L'auteur y encense, entre autres, le travail des deux artistes de Marvel pour le comics Fantastic Four #29, sorti en août 1964. "FF#29 est une nouvelle fois sublime avec le travail de Kirby qui donne le meilleur impact possible au script étincelant de Stan (...) Quant à ce qui se passe à la page 11, je pourrai y réfléchir toute la journée, je manquerais toujours de mots", peut-on y lire dans ce message publié quelques mois plus tard, dans le courrier des lecteurs de Fantastic Four #32 (novembre 1964).

Après ces compliments, George R. R. Martin passe " à l'action" et pointe les incohérences du récit. Dans ce comics, les Quatre Fantastiques retrouvent Red Ghost, un de leurs ennemis, disparu dans leurs précédentes aventures. "Cependant, j'ai le regret de vous informer que j'ai trouvé un défaut dans ce chef-d'œuvre, une faille malheureusement très commune avec votre travail", démarre le jeune auteur en devenir avant de préciser : "Ce n'est pas la première fois que vous ramenez un méchant sans l'expliquer correctement".

Le mot de George R. R. Martin a été publié le 11 août 1964 Crédit : Marvel

Loin d'être un lecteur en colère, George R. R. Martin termine son message en souhaitant bonne chance à Stan Lee et Jack Kirby pour leurs prochaines œuvres. Il donne même un conseil à Stan Lee : "Stan, ne sort plus de ton chapeau des méchants disparus. La prochaine fois, dis-nous comment ils peuvent survivre, ok ?".

La réponse de Stan Lee et Jack Kirby

Les deux principaux intéressés ont répondu à leur lecteur, à l'époque inconnu. "Tu veux la vérité Georgie ? Nous avons juste complètement oublié où nous avions laissé Red et nous n'avions pas le temps de rechercher sa dernière apparition parce que l'imprimeur nous mettait la pression pour les délais ! Mais, suppose que nous offrons un généreux prix non officiel, au lecteur qui trouvera la meilleure explication à la survie de Ghost ? (Ce serait le prix de l'éditeur mouchard de l'année !)". Mais, l'histoire ne nous dit pas si George R. R. Martin ou un autre lecteur a remporté ce prix.