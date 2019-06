publié le 06/06/2019 à 22:10

L'avenir des 4 Fantastiques dans les films Marvel se précise. Après le rachat de la Fox par Disney acté en mars 2019, le blog Geeks WorldWide vient de confirmer une rumeur qui agite les fans.



Selon GWW, le reboot des aventures de Mr.Fantastique, la Femme Invisible, la Chose et la Torche sortirait en 2022, et c'est Peyton Reed (Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe) qui en serait le réalisateur. Plus encore, des sources auraient révélé à GWW que ce reboot des 4 Fantastiques se déroulerait "dans les années 60".

Enfin, GGW indique que le Royaume Quantique ferait partie du film, tout le personnage du Black Knight, encore jamais vu au cinéma. De son vrai nom Nathan Garrett, il est un scientifique en physique et en mécanique et a combattu les 4 Fantastiques après avoir été manipulé par le Docteur Fatalis.

Peyton Reed a déjà imaginé un film sur Les 4 Fantastiques

D'ailleurs en janvier 2019, Peyton Reed avait confié au média américain Collider, sa version du film des 4 Fantastiques : "Je l'ai [le scénario] développé pendant environ un an avec plusieurs changements et des scénaristes différents, mais l'une des grandes idées c'était les années 60, dans une structure semblable à celle d'A Hard Day's Night [le film sur les Beatles] sans parler de l'histoire d'origine [des 4 Fantastiques]".



Reste à savoir s'il utilisera ce scénario si Marvel Studios annonce qu'il réalisera le reboot.