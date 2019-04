"Avengers : Endgame" : un Marvel épique et déchirant qui comblera les fans

publié le 24/04/2019 à 00:01

Cette semaine du 24 avril 2019 restera dans les mémoires des fans de Marvel. C'est ce mercredi que sort Avengers : Endgame, la suite du terrible Avengers : Infinity War, mais surtout la conclusion d'une décennie de films, démarrée en 2008 avec Iron Man. Ne vous inquiétez pas, la suite du texte est sans spoilers, puisque Thanos et les frères Russo ont demandé le silence.



Comment vivre dans un monde, un univers, amputé de 50 % de sa population ? Au lendemain du snap de Thanos dans Avengers : Infinity War, les survivants essayent de trouver une réponse. Cette mission, c'est la plus difficile qu'ils ont eu à réaliser depuis le début de l'aventure des premiers Avengers à New-York en 2011. Certains ont décidé d'avancer, d'autres s'y refusent. L'espoir sera-t-il plus fort que la Décimation ? Comment les frères Russo ont-ils décidé de conclure la Saga de l'Infini ?



Les fans de toutes les générations auront enfin la, plutôt les réponses laissées en suspend depuis un an, au terme d'un film de 3h02min, comme vous n'avez jamais encore vu dans le MCU.

> Avengers : Endgame - Nouvelles images (VOST)

Un film épique avec des surprises

Que serait un Marvel sans scènes d'actions ? Après la scène d'introduction, vous êtes plongés dans l'action auprès des personnages vus dans les bandes-annonces. Si l'intrigue a (malheureusement) quelques temps morts, elle vous prend quand même à bras-le-corps (et au cœur) et vous entraîne là où vous pouvez ne pas vous y attendre. Comme dans Avengers : Infinity War, les frères Russo réservent des surprises aux fans Marvel de toutes les générations.

Mais, à noter que si vous démarrez votre aventure dans le MCU par Avengers 4, il vous manquera de nombreuses références au cours du film, ce qui pourra gâcher une partie du plaisir. Certains et certaines pourront être déçus de quelques moments de l'histoire, s'ils ont lu certaines théories de fans ou vu les fuites des images des jouets d'Avengers 4.



Dans tous les cas, le film fait du bon travail, a de belles scènes d'actions, avec des effets spéciaux léchés et une bande son, toujours aussi jouissive.

Un périple qui donne les larmes aux yeux

Captain Amercia dans "Avengers 4' Crédit : Marvel Studios 2019

Nul ne l'ignore, Avengers : Endgame est la conclusion de la Saga de l'Infini démarrée en 2008 avec Iron Man. Ce dernier film d'un cycle qui en compte désormais 22 ne manque donc pas de références aux précédentes aventures des héros et héroïnes Marvel. Des moments aux services des fans, mais pas que. En effet, ces instants de nostalgie permettent de réaliser tout le chemin parcouru depuis Iron Man, Avengers, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Thor. Avengers 4 est unique dans son genre : jamais un film de la pop culture n'a fini une saga aussi longue. Rires, émotions, larmes, cette aventure ne vous laissera pas indemnes, émotionnellement parlant.

Parfaitement équilibré

Comme dans Avengers : Infinity War, l'équilibre entre tous les personnages d'Avengers 4 est réussi. Les dialogues s'enchaînent bien, les nouveaux personnages intègrent rapidement le groupe, l'humour toujours placé au bon endroit, histoire de vous détendre les zygomatiques des spectateurs et des spectatrices, malgré l'ambiance post-apocalyptique. Mentions spéciales pour Thor et Tony Stark (on n'en dira pas plus pour ne pas vous spoiler), sans oublier Captain Marvel (même si on aurait préféré en voir plus). Avec Avengers : Endgame, Joe et Anthony Russo, réussissent un Marvel émouvant, intense et nostalgique.