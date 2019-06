La couverture de "The Death of Captain Marvel", sorti en 1982

publié le 04/06/2019 à 17:19

Ce n'est pas un secret : dans les comics, les personnages peuvent mourir dans une page, puis ressusciter ou être cloné dans une autre, un mois plus tard. La mort n'est qu'une autre partie de la vie. Cependant, C.B. Cebulski, le rédacteur en chef de Marvel Comics annonce un grand changement.



Lors d'une Comic Convention en Suède, le 30 mai 2019, C.B. Cebulski a en effet expliqué qu'il y aurait moins de morts dans les comics, mais que les disparitions des héros et héroïnes seront plus permanentes.

"Je ne veux pas que la mort soit utilisée pour booster les ventes ou pour choquer les gens qui se diraient : 'Oh mon Dieu Johnny Storm est mort ! Oh non, Wolverine est mort !' en sachant qu'ils ressusciteront plus tard. Nous allons ajouter un peu plus de poids [aux morts des personnages] et les rendre permanentes".

Une déclaration qui pourrait donner quelques sueurs froides aux lecteurs et lectrices de comics, habitués depuis des années à la mort de leurs héros et héroïnes préférés, particulièrement chez les X-Men ou plus récemment du côté des Avengers dans le crossover War of the Realms. "Tuer un personnage n'est pas une décision facile et beaucoup de gens pensent que nous ne prenons pas la mort au sérieux chez Marvel, mais c'est le cas. Il y a beaucoup de débats lorsqu'un auteur suggère de tuer un personnage, il doit toujours y avoir une solide histoire en premier", poursuit C.B. Cebulski.

Vers des morts comme dans "Avengers : Infinity War"

Si vous ne lisez pas de comics Marvel, voici de quoi vous donner du concret. Avec cette déclaration, C.B. Cebulski annonce des morts dans les bandes-dessinées comme celles de Vision, Heimdall et Loki dans Avengers : Infinity War. Malgré les snaps de Hulk et de Tony Stark dans Avengers : Endgame, ces héros, comme Black Widow ne reviendront pas. Tout comme Iron Man qui s'est sacrifié pour sauver l'univers.

Ce grand changement du côté des comics fait écho à la relance historique de la franchise X-Men pour l'été 2019, pour faire peau neuve et satisfaire les fans des premières générations tout en séduisant de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices. Et bien évidemment, ce relaunch sert à préparer l'arrivée des X-Men dans les films Marvel, puisque les mutants, Deadpool et les 4 Fantastiques sont de retour sous le pavillon Marvel-Disney, mais nous aurons tout le temps d'en reparler.