publié le 07/12/2018 à 11:58

Depuis 2015, Charlie Cox incarnait Daredevil, le justicier Marvel, sur Netflix. En solo, mais aussi aux côtés des autres personnages Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. La fin 2018 n'aura pas été clémente avec Daredevil, pourtant très populaire auprès du public : elle a été annulée après trois saisons.



Une semaine après cette annulation, précédée celles de Luke Cage et Iron Fist, Charlie Cox s'exprime pour la première fois dans un entretien pour Entertainment Weekly. "La vérité c'est que je pense qu'on avait encore beaucoup d'histoires à raconter, et bien que je comprenne l'annulation, j'en suis attristé", démarre l'acteur qu'on pourrait tout de même revoir dans la saison 3 de Jessica Jones ou la saison 2 de The Punisher. Pour le moment, ces deux séries Marvel-Netflix n'ont pas été annulées.

"C'est étrange de penser que je ne jouerai plus Matt Murdock. C'est même très bizarre, parce que ce personnage a fait partie de ma vie pendant quatre ans et demi", poursuit Charlie Cox, qui ne laisse donc aucune place au doute : Daredevil ne reviendra pas pour une saison 4.