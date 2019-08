publié le 23/08/2019 à 15:36

C'est une femme en colère qui vient soutenir Sony Pictures dans la tempête qui secoue actuellement le monde très lucratif des super-héros. Alors que Sony vient de refuser de céder à Disney l'un des derniers héros Marvel en sa possession, Spider-Man incarné en ce moment par Tom Holland au cinéma, Joan Celia Lee vient de faire quelques déclarations fracassantes.

"Marvel et Disney cherchent à contrôler la totalité des travaux de mon père et il doit exister des contre-pouvoirs qui, même s'ils recherchent eux aussi un profit, ont un vrai respect pour Stan Lee et son héritage", a-t-elle fait savoir au média américain TMZ. Sous-entendu : Sony devrait conserver Spider-Man pour éviter que tous les super-héros ne se retrouvent sous le même pavillon et l'entreprise japonaise ferait preuve de bien plus de respect que le mastodonte américain.

"Que ça soit Sony ou d'autres, l’évolution des personnages de Stan et son héritage mérite plusieurs points de vue", continue-t-elle. Avant d'asséner : "Quand mon père est mort, personne de chez Marvel et Disney n'a pensé bon de me contacter. Depuis le premier jour, ils ont banalisé et commercialisé le travail de mon père sans jamais faire preuve de respect ou de décence. Au final, personne n'a jamais aussi mal traité mon père que Marvel et les dirigeants de Disney".

Un son de cloche qui jure avec la communication du groupe américain qui a multiplié les hommages au créateur depuis la mort de ce dernier le 12 novembre 2018.