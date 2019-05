publié le 21/05/2019 à 20:31

C'est un sentiment étrange qui doit parcourir l'esprit de G. R. R. Martin, l'homme qui a inventé le monde de Game of Thrones. L'auteur américain, toujours très bavard avec ses fans, a publié un billet sur son blog personnel pour fêter la fin de la série télévisée inspirée de ses romans.



Pour des raisons de production (et parce que les acteurs vieillissent et qu'ils ne pouvaient pas attendre 15 ans de plus), la série s'est terminée avant les romans. Pour G. R. R. Martin l'intrigue s'arrête à la fin de la saison 6 et le contenu de la saison 7 et 8 sont de simples brouillons. Un squelette narratif. Il a cependant dû confier ses secrets aux showrunners sur son intention finale afin que ces derniers n'aillent pas dans le Mur.

"Comment l'histoire va se terminer, me demandez-vous ? Est-ce que ce sera différent de la série télé ?, écrit-il sur son blog. Eh bien, oui, et non, et oui, et non, et oui, et non... et oui. Je travaille d'une façon bien différente que David et Dan (les créateurs de la série), ne l'oubliez pas. Ils devaient raconter cette histoire en 6 heures et je pense que je vais livrer quelques 3.000 pages de manuscrit pour mes deux derniers livres. et si ça doit être plus long encore, ça le sera."

Attention, l'article qui va suivre va contenir des spoilers sur la fin de Game of Thrones.

La même fin mais un parcours différent

Il explique dans la suite de son texte les raisons des différences entre la série et les romans pour la fin de cette saga : les personnages secondaires. "Il y a des personnages qui ne sont jamais apparus dans la série, continue-t-il. Ceux qui sont morts dans la série mais sont toujours bien vivants dans les livres. Vous saurez donc ce qui arrive à Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny et son cochon, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan le Galant, Aegon VI et toute une myriades de grands et petits personnages que les téléspectateurs n'ont jamais eu la chance de rencontrer. Et il y aura des licornes aussi... enfin quelque chose ressemblant à des licornes."

> How will George R.R. Martin’s final “Game of Thrones” books end?

G.R.R. Martin avait expliqué avoir donné sa fin aux showrunners il y a bien longtemps. La probabilité que Bran ne finisse pas sur le trône après la mort de Daenerys semble donc improbable. Il a aussi expliqué qu'il avait laissé des indices menant vers cette fin depuis le départ et qu'il n'était pas favorable aux changements pour le simple plaisir de surprendre le public.



La façon dont ces événements vont se dérouler pour arriver à cette conclusion, en revanche, sera sans doute bien différente. Plus lente et plus riche. Les téléspectateurs déçus par la saison 8 devraient donc sans doute prendre beaucoup de plaisir à lire ces dernier romans (ou les romans tout court pour ceux qui ne les connaissent pas encore).



L'écrivain va travailler sur de nombreux projets : "Cinq séries pour HBO (dont certaines n'ont pas de lien direct avec Westeros), deux sur Hulu et une sur History Channel". Il travaille aussi sur des projets et diverses adaptions de ses œuvres ou d'autres textes.L'auteur sera aussi "consultant pour un jeu vidéo japonais". Certains avancent qu'il pourrait s'agit du prochain jeu du studio From Software, un studio qui a l'habitude d'explorer les mondes fantastiques et médiévaux, notamment avec sa série Dark Souls pleine d'armures, de dragons et de secrets...