publié le 24/02/2019 à 09:30

C'est désormais officiel, les séries Marvel-Netflix sont arrêtées. Les fans pourront tout de même découvrir l'ultime saison de Jessica Jones courant 2019 et ils peuvent toujours visionner les saisons de Daredevil,Luke Cage, Iron Fist et The Punisher.





Disney continue d'entretenir le mystère autour de l'avenir de ces séries "adultes" sur sa plateforme de streaming Disney +. Selon des premières informations, l'entreprise aux grandes oreilles aimerait privilégier les programmes "familiaux" sur Disney +, plutôt que les séries Marvel, jugées trop violentes pour un jeune public.

Et pour devenir un sérieux concurrent de Netflix, Disney + doit préparer un catalogue de contenus exclusifs, comme les séries consacrées à Loki, Scarlet Witch, Rocket Racoon et les séries Star Wars. Que pourrait-il donc se passer pour Jessica Jones, le Punisher, Luke Cage,Iron Fist et Daredevil ?

Une seconde vie sur Hulu ?

En attendant d'en savoir officiellement plus, Craig Erwich, vice-président principal des contenus originaux d'une autre plateforme concurrente, Hulu, a déclaré au média américain The Wrap : "Marvel a une tonne de contenus qui pourrait nous intéresser". Ce pourrait être la seconde vie de Daredevil et ses compagnons, après Netflix et un atout de taille pour Hulu, uniquement présent sur le sol américain pour le moment, qui veut concurrencer Netflix et Amazon.



Outre ce potentiel avenir sur Hulu, Marvel Television a expliqué dans une lettre aux fans que tout n'était pas fini pour Daredevil, Jessica Jones ou encore Luke Cage. "Notre partenaire [Netflix] peut avoir décidé qu'il ne voulait plus raconter les aventures de ces personnages exceptionnels... mais, vous savez que Marvel ne s'arrêtera pas à cela. Comme l'a dit un jour le père de Matthew Murdock [Daredevil] : 'La grandeur d'un homme ce n'est pas comment il finit au tapis, mais comment il se relève'. La suite au prochain épisode !", a écrit Jeph Loeb, vice-président de Marvel Television.

En novembre 2018, après l'arrêt brutal de Daredevil sur Netflix, Marvel avait déjà teasé une probable suite des aventures du Diable de Hell's Kitchen. "Nous attendons avec impatience les prochaines aventures de l'Homme sans peur [autre surnom de Daredevil", peut-on lire dans le communiqué sur Deadline.



Les fans ont donc d'ores et déjà des preuves officielles qu'ils pourront retrouver leurs héros et héroïnes préférés découverts sur Netflix. Il faudra sûrement encore s'armer de patience avant d'en savoir plus, puisque Disney + n'est attendu qu'au printemps 2019. Selon les rumeurs, l'entreprise aux grandes oreilles devrait présenter un premier catalogue de contenus pour sa plate-forme vers le 11 avril 2019. La suite au prochain épisode ...