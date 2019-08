publié le 06/08/2019 à 17:59

La saison 2 de Titans s'offre une première bande-annonce jubilatoire, mais énigmatique. En effet, les 54 secondes de trailer dévoilent les nouvelles têtes de la suite de la série, centrée en partie sur Dick Grayson, ancien protégé de Batman, mais ne montrent en aucun cas le redoutable méchant de la saison 1.

Parmi les nouveaux héros et héroïnes Titans, diffusée sur la plate-forme DC Universe et Netflix, les fans remarqueront Bruce Wayne (Iain Glen de Game of Thrones) et Superboy (Joshua Orpin), alias Connor Kent, teasé dans la scène post-générique de la saison 1. Deathstroke, incarné par Joe Manganiello dans Justice League, fait aussi une apparition à la toute fin de la bande-annonce. C'est Esai Morales qui s'est glissé sous le costume du célèbre mercenaire.

Rachel (Teagan Croft) est aussi dans l'aventure avec un mystérieux cristal sur son front. Il faudra patienter avant de découvrir comment et pourquoi elle porte désormais ce bijou, qui pourrait bien augmenter ses pouvoirs. Mention spéciale pour Wonder Girl (Conor Leslie) utilisant le lasso de vérité comme Wonder Woman et la petite pique de Rachel demandant comment si leur nouvelle équipe s'appelle "Titans 2.0". La série sera diffusée dès le 6 septembre 2019 sur DC Universe et probablement peu de temps après sur Netflix.