Spider-Man ne fait plus partie du MCU

publié le 27/08/2019 à 10:21

Malgré le divorce entre Sony Pictures et Disney et la montée de bouclier des fans du monde entier, Tom Holland essaye de calmer le jeu.

Lors de son panel à la Keystone Comic Con de Philadelphie, le 25 août 2019, l'acteur qui a incarné Spider-Man dans 5 films du MCU, se confie sur l'avenir de son personnage dans les prochains films Sony. "C'est vraiment très excitant toutes ces idées que nous avons pour élargir le monde de Spider-Man et y intégrer de nouveaux personnages", explique Tom Holland que l'on retrouvera au cinéma dans deux autres films sous la direction de Jon Watts (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home) sont prévus.

Cependant, ils n'auront aucun lien avec le MCU et les événements bouleversants d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Le Spider-Man de Tom Holland se retrouvera dans le Spider-Verse de Sony Pictures. Il est donc probable que l'acteur se retrouve à combattre Venom (Tom Hardy), Carnage (Woody Harrelson) ou encore Morbius (Jared Leto), voire les Sinister Six (ennemis historiques de Spider-Man), dans ses prochaines aventures au cinéma.

> 2019 Keystone Comic Con Tom Holland Panel (Aug 25, 2019) part 1/2