En novembre 2019, Captain Marvel, l’une des héroïnes les plus puissantes de Marvel, va changer radicalement dans les comics. Comme le révèle le média américain CBR, Captain Marvel (Brie Larson au cinéma) va passer du côté obscur et devenir Dark Captain Marvel, dans une nouvelle série de comics de l'autrice Kelly Thompson et du dessinateur Lee Garbett.

"Alors que Kelly continue son parcours audacieux et déterminant pour Captain Marvel, dans ce nouvel arc The Last Avengers, elle repousse encore plus loin les frontières en entraînant Carol dans une nouvelle direction, sombre et meurtrière", précise C. B. Cebulski, rédacteur en chef de Marvel Comics à CBR. Le synopsis officiel de ce Captain Marvel #12 précise : "Captain Marvel doit faire maintenant à son plus grand challenge : tuer les Avengers. L'un des héros les plus puissants du monde est-il passé du côté obscur ? Mais pourquoi ? Et qu'est-ce que cela signifie pour Carol... pour le monde ?"

Sur la couverture du comics, Dark Captain Marvel arbore un costume noir et rouge, avec le visage camouflé. Elle surplombe les corps ensanglantés et inconscients de ses anciens partenaires Avengers : Scarlet Witch, Iron Man, Captain America, She-Hulk, Spider-Man, Black Panther et Thor. Rendez-vous dans les kiosques en nombre prochain.