et AFP

publié le 27/04/2019 à 03:46

Les parents d'une école élémentaire de Los Angeles ont été appelés à voter cette semaine pour dire s'ils souhaitaient ou non débaptiser leur "auditorium Michael Jackson", après la diffusion de Leaving Neverland, documentaire l'accusant d'avoir commis des abus sexuels sur deux jeunes garçons. Le scrutin organisé à l'école Gardner Street s'est achevé jeudi 25 avril mais les autorités scolaires n'ont donné aucune date pour la proclamation du vote.



"À la suite de remarques de certains parents et membres de l'équipe sur le nom actuel de notre auditorium (...), nous donnons l'opportunité aux parents d'élèves et aux employés de se prononcer sur la question", avait expliqué la directrice de l'école Karen Hollis, dans une lettre présentant le scrutin.

L'auditorium de cette école située près de Hollywood a pris le nom du "roi de la pop" en 1989 puisque Michael Jackson avait fréquenté l'établissement durant quelques mois lorsqu'il avait onze ans. C'était en 1969, quelques mois seulement avant le premier tube des Jackson 5, I Want You Back. Devant le succès de leurs chansons, le plus jeune des frères Jackson avait ensuite quitté le système scolaire pour recevoir des cours à domicile.

Un documentaire choc, dénoncé par la famille Jackson

La présence du nom de Michael Jackson sur le fronton du bâtiment a suscité la gêne chez certains parents après la diffusion par la chaîne HBO du documentaire choc Leaving Neverland.



Dans ce film contesté par les ayants droit du chanteur, deux trentenaires, Wade Robson et James Safechuck, affirment avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson alors qu'ils étaient enfants.

Ce n'est pas correct pour une école élémentaire Robert Fitzgerald, un parent d'élève Partager la citation





"Le nom devrait probablement être retiré. Ce n'est pas correct pour une école élémentaire. Le documentaire faisait un tableau très clair de la situation", a réagi Robert Fitzgerald, un parent d'élève interrogé par le Los Angeles Times.



Myreon Arslan, lui, estime que "des gens dans ce pays ont fait bien pire, ont été condamnés et ont pourtant toujours leurs noms sur des bâtiments".



Michael Jackson, mort le 25 juin 2009 d'une surdose médicamenteuse, a été à plusieurs reprises accusés d'actes pédophiles mais n'a jamais été condamné.