DC Comics : Batman, Joker, Wonder Woman... 6 œuvres à (re)lire

Vous n'avez pas été convaincus par les films Aquaman et Shazam ? Et en même temps vous n'avez pas envie de laisser tomber Harley Quinn, Batman ou Aquaman ? Profitez donc de l'été pour (re)découvrir 6 œuvres de DC Comics pour en savoir plus sur les univers dévoilés dans Wonder Woman, Justice League ou que vous découvrirez dans Aquaman.

Et que vous soyez fans ou néophytes, cette sélection comblera votre soif de lecture puisque les comics ci-dessous sont centrés sur les origines des personnages et une aventure inédite. Vous pourrez ainsi comprendre comment Harley Quinn a pu succomber au charme du Joker, les dessins de Wonder Woman par George Pérez ou encore le conflit qui anime Aquaman et Black Manta, que le public découvrira en décembre prochain.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter aux quatre coins du monde de DC Comics : Gotham City, l'île de Themyscira en passant par le royaume sous-marin d'Atlantis.

1. "Wonder Woman : Gods and mortals" pour les origines

Wonder Woman : Gods and mortals, écrit et dessiné par l'américain George Pérez, est l'un des comics de référence dans l'histoire de Wonder Woman. Il sort en 1987, époque où DC Comics est dans l'Âge moderne (années 80 à aujourd'hui) et repart de zéro dans l'histoire de ses super-héros. George Pérez doit alors relancer les aventures de l'Amazone.

Avec Gods and mortals, il couvre l'essentiel des origines de la jeune femme, depuis sa naissance sur l'île paradisiaque de Themyscira, l'acquisition de ses armes (le dieu Hermès lui offre le lasso de vérité), sa première rencontre avec le capitaine Steve Trevor (joué par Chris Pine dans le film) et son combat pour la paix contre le dieu Arès. Au départ, George Pérez ne devait écrire que cinq mois sur Wonder Woman mais le public a tellement été réceptif à ces comics, qu'il est resté 5 ans sur les aventures de l'Amazone.

2. "Justice League : Aux origines", pour s'initier aux comics

Pour mieux évaluer la teneur de cette ligue de héros pas comme les autres, Justice League : Aux origines s’affirme comme indispensable. Les origines des protagonistes sont simplifiées à l’extrême et l’intrigue est propice à l’arrivée d’une des plus emblématiques némésis de l’univers DC, Darkseid (que l’on retrouve dans le film, donc). Alors que les autorités craignaient Superman, Batman et consorts, face à cette nouvelle et terrible menace, pas le choix : il faudra se ranger derrière ces héros, jadis considérés comme hors-la-loi.



Pour tous les puristes récalcitrants à la tendance reboot et, accessoirement à la langue de Molière, Justice League of America : The Silver Age est une alternative de choix. Facilement disponible en VO (les puristes apprécieront, le grand public sans doute moins), cette collection pose les base et permet de suivre l’équipe à ses prémices, bien avant qu’elle n’obtienne l’aura culte dont elle jouit aujourd’hui. Si les dessins n’ont pas toujours très bien vieilli, pas de quoi bouder son plaisir.

3. "Batman : Dark Night"

S'il y a un comics mondialement connu sur le Chevalier de Gotham, c'est bien la série de quatre tomes de Frank Miller, auteur américain de bandes-dessinées, dont la première publication date de 1986. Avec Dark Knight / The Dark Night Returns, Batman a acquis ses lettres de noblesse dans le monde des comics. Plus encore, cette série est considérée comme "l'une des plus influentes histoires de Batman jamais écrites".



Batman : Dark Night met l'accent sur la personnalité complexe de Bruce Wayne et de Batman - un homme affaibli, qui doute, mais qui reste égoïste puisqu'il veut combattre le crime dans son intérêt et non celui de la population. L'ambiance et les dessins sont volontairement sombres. Le tome 1 s'ouvre alors que Bruce Wayne a rangé son costume de Batman depuis dix ans. Tiraillé par la mort de ses parents et le crime grandissant dans Gotham, il décide de reprendre du service pour mettre un terme à des meurtres perpétrés par un gang des Mutants.

4. "Aquaman Rebirth T.01", pour plonger dans le royaume d'Atlantis

Il faudra encore attendre jusqu'en décembre prochain avant de découvrir le film solo d'Aquaman avec Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones). L'occasion de découvrir Aquaman Rebirth T.01 pour en savoir plus sur les origines d'Arthur Curry, né d'un père humain et une mère atlante (qui appartient au royaume d'Atlantis). Le jeune homme est ainsi entre deux mondes qui ne s'entendent pas forcément bien. Et lorsqu'une rébellion sous-marine menée par Black Manta menace Atlantis et la Terre, Aquaman devra tout faire pour sauver ses deux univers.

5. "Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité"

Lorsque Batman, Superman et Wonder Woman se rencontrent, ils forment la Trinité, le trio de choc de l'écurie DC Comics. Si vous avez été déçus par leur première aventure dans Batman V Superman de Zack Snyder (2016), Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité devrait vous réjouir.



Dans ce comics, les trois héros vont s'allier contre Ra’s Al Ghul (incarné par Liam Neeson dans la saga Batman de Christopher Nolan) qui menace de détruire Metropolis, la ville de Superman. Le dessin effet "cartoon" de Matt Wagner donne un côté "rétro" à la naissance de la Trinité.

6. "Batman : The Killing Joke", avant le Joker de Joaquin Phoenix

Avec Batman : The Killing Joke, les lecteurs découvrent un roman graphique et une aventure inédite du Chevalier de Gotahm et de son ennemi juré, le Joker. Dans cet épisode, ce dernier veut à tout prix prouver qu'un citoyen ordinaire peut devenir complètement fou. Il choisit donc le commissaire Gordon pour cette expérience, modèle de justice et d'honnêteté dans la ville. Le Joker lui fait subir les pires tortures physiques et psychologiques, en kidnappant et maltraitant sa fille, Barbara Gordon (aussi interprète de Batgirl). Batman arrive rapidement à la rescousse de son ami.



En plus de cette histoire, on découvre l'une des origines du Joker : un comédien raté, en couple et futur papa, qui entre dans un gang de malfrats pour réussir à braquer un magasin de cartes à jouer pour renflouer ses dettes. Mais la fin de la mission se termine mal et le Joker tombe dans un fleuve où se déversent les déchets d'une usine chimique...

